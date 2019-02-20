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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.19 19:30

Юные северяне с ограниченными возможностями здоровья ставят рекорды на лыжных трассах

Чемпионат и первенство Мурманской области среди лиц с ограниченными возможностями здоровья стартовал в мурманской Долине Уюта. Ребята, которые покажут три лучших результата, получат шанс войти в региональную сборную и представить Кольское Заполярье на всероссийском этапе первенства.

Пока метель, сильный и порывистый ветер бушует в ряде городов Заполярья, создавая погодный и транспортный коллапс, в Мурманске сегодня лёгкий морозец  и штиль – отличная погода для соревнований на свежем воздухе. Лёгкий снежок на лыжной трассе  - совсем не помеха. Только вот приехать на соревнования смогли не все участники. А жаль, ведь следующих такой шанс проявить себя и возможность попасть в региональную сборную, выпадет только через год.

«Традиционные соревнования проходят не первый год. Получилось, что сегодня у нас мало участников, так как многие болеют гриппом,  не приехали, - отмечает Ирина Горохова, президент Мурманского территориального отделения Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. - Ребята, которые покажут три самых лучших результата, будут представлять Мурманскую область на первенстве России по спорту для лиц с интеллектуальными нарушениями. Для них это важно. Спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья часто является не только средством социализации, адаптации, но и возможностью просто показать себя».

В соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивно-адаптивных  школ Мурманской области в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство юных лыжников  уже имеют второй и третий спортивный разряд. Значение физической культуры в их жизни переоценить невозможно. Здесь, на трассе, перед волей к победе все недуги у них словно отступают.

«Стартуют ребята глухонемые, слепые и с ограниченными возможностями, - рассказывает  Валерий Калмыков,  главный судья соревнований. - Дистанция пять километров, она  состоит из двух кругов.  Сегодня они бегут у нас свободным стилем. Завтра классика на этой же дистанции».

У многих юных спортсменов за плечами уже большой опыт подготовки и немалый багаж заслуженных грамот и наград. Стимул  – российская параолимпийская сборная, которая с честью выступает на международных соревнованиях. Они и сами готовы стать примером, привлекать других к спортивным занятиям.

«Я хочу стать спортсменом и победить, - говорит Тигран Енокян, участник соревнований из Оленегорска. – Один мой друг тоже занимается лыжным спортом. Я  приглашаю всех покататься  вместе со мной».

Соревноваться ребята будут в течение двух дней. А те, кому посчастливится стать победителями, уже совсем скоро начнут подготовку ко Всероссийскому этапу Первенства.

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Лариса федотова
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Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
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Пантелей
19.02.19 20:33
Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су
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Д.О. Веренр
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