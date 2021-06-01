Юные северяне с радостью отдыхают в родном городе

С начала сезона отпусков открываются и городские детские лагеря. Ребята, которые не попали летом на море могут провести время с пользой и в родном городе.

Пускай заполярное лето не всегда радует северян тёплыми и солнечными деньками, но мурманская детвора всё равно имеет возможность весело и с пользой провести свои самые длинные каникулы, даже не уезжая из города. В начале июня в Мурманске начинают свою работу детские оздоровительные лагеря, где можно и со сверстниками пообщаться, и научиться чему-то новому. К примеру, лагерь в 10-й гимназии предлагает детям ежедневные мастер-классы и тренинги.

Но не стоит забывать, что цель пребывания в детском лагере – это, прежде всего, отдых. Юные мурманчане смогут пройти с экскурсиями по музеям, их также ожидают походы в театры и кино. Скучать мальчишкам и девчонкам не придётся.

Помимо мастер-классов и экскурсий в программе отдыха предусмотрены игры на свежем воздухе, и даже занятия в бассейне. Детские лагеря будут работать всё лето, в каждом из них соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.