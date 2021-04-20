Юные северяне смогут принять участие в благоустройстве столицы Арктики

В стенах Мурманского Дома творчества имени Бредова стартовала акция «Наш город! Наше решение!».

Вдохнуть новую жизнь в городские дворы, улицы, парки и скверы – задача не только взрослых, своё активное участие в разработке проектов принимают и мурманские школьники. Ребята, совместно с родителями и педагогами уже думают над идеями современного благоустройства некоторых районов столицы Заполярья.

В зале Дома детского творчества имени Бредова школьникам показали фильм, рассказывающий о том, как за последние несколько лет преобразился Мурманск. Юные активисты уверены – останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, результат нужно лишь приумножать. Каких перемен требует город и чем притягивать в Заполярье туристов, предстоит решить всем вместе.

По словам представителей администрации города, такие встречи необходимо проводить регулярно, ведь только тогда школьники смогут высказать, в каких изменениях нуждается родной Мурманск.