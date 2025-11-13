Юные северяне соревновались в сборке автомата Калашникова вслепую

В стенах Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» прошёл муниципальный этап соревнований по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова. Участие в нём приняли учащиеся из 11 образовательных учреждений.

50 ребят упорно готовились к предстоящим состязаниям, ведь важно не только правильно собрать и разобрать оружие, но и сделать это быстро. Чтобы закрепить навык необходимы многократные повторения.

Мероприятия подобного рода нацелены на популяризацию военно-прикладных видов спорта и, конечно же, на сплочение юных патриотов, объединённых общей целью.

Сергей Тян, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Они со всех школ собираются, друг друга видят, видят тех, кто тоже заинтересован этим. Одной жизнью живут в нашем городе».

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 13 лет. Участие принимают как мальчики, так и девочки. Судейская коллегия фиксирует время разборки и сборки автомата. Для определения итогового результата оно суммируется со штрафными секундами, которые даются за каждую ошибку в процессе. Победитель определяется по наименьшему времени. На каждом этапе ребят сопровождают опытные наставники.

Евгений Новиков, участник СВО, лейтенант, кавалер ордена Мужества: «Любая сборка и разборка автомата – овладевание новыми практическими навыками и развитие патриотизма среди детей и молодёжи».

Для некоторых участников состязаний подобного рода практика очень важна, ведь они с детства выбрали путь службы Родине и развития дисциплины, смелости и ловкости.

Дана Богач, командир юнармейского отряда, лицей №2: «Необходимо быть дисциплинированным, надо уметь всё делать чётко и не волноваться, чтобы всё было хорошо».

Награждение состоялось сразу же после окончания соревнований. Учащимся, показавшим лучшие результаты, торжественно вручили дипломы и награды, за участие в дисциплине по сборке автомата вслепую ребята получили отдельное поощрение.

Занявшие 1, 2 и 3 места участники проходят на региональный этап, который состоится в Мурманске в конце ноября.