Юные северяне убирают школьную территорию и зовут горожан на субботник

В Заполярье с наступлением весны началась пора субботников, в которых принимают участие и школьники. Ребята своим примером показывают, что уборка - это дело несложное, и радуются каждой возможности погреться в лучах весеннего солнышка.

«Мурманск – город чистоты» - об этой акции знают многие дети, поэтому чтобы привести в порядок школьную территорию, учащиеся школы № 5 вышли на субботник с радостью. Дружно они разбирают лопаты, метлы и соревнуются на скорость, кто быстрее и качественнее уберет свой участок. Директор школы гордится тем, что ребята сами проявляют инициативу, что субботники для них уже стали доброй традицией.

- Отмечу, что мальчишки ходили за нами, выпрашивая лопаты, чтобы убрать школьную спортплощадку, - рассказывает Ирина Ускова, директор МБОУ СОШ № 5 (г.Мурманск). – Им хочется играть в футбол. Несмотря на прохладную погоду, они в футбол до вечера играют на нашей площадке.

На школьной территории кипит слаженная работа. У школьников есть и распределение обязанностей: мальчишки лопатами разбивают и убирают снег, а девочки подметают и убирают мусор. Но хмурых и недовольных нет, также как и лодырей.

Директор школы приглашает на еженедельные субботники всех желающих, потому что помимо уборки территории около школы, ребята приводят в порядок и близлежащие территории. Неравнодушных мурманчан отблагодарят чаепитием.

- Как только здесь уберем, мы обязательно выйдем за границы школы, - говорит Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). – Выйдем мы и выйдут жители города. Вместе мы готовы работать, а потом праздник устроим у нас в школе.

Родители учащихся поддерживают школьные субботники, ведь это труд и полезные навыки, которые обязательно пригодятся ребятам в будущем.