Юные северяне участвуют в проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя!»

Пока в детских садах регионального центра всё преображается, их воспитанники не сидят на месте и хотят помочь городу стать лучше через реализацию своих интересных идей по благоустройству любимого Мурманска. Воплотить самые интересные задумки в жизнь дошколятам поможет проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!»

«Город Мурманск. Начинается с тебя!» - это не только хорошая интерпретация фразы о том, что делать, если хочешь изменить мир, но и название уникального проекта, который совсем недавно начал свою работу в региональном центре. Главными задачами организаторы ставят поиск интересных идей по благоустройству и привлечению маленьких мурманчан к облагораживанию столицы Заполярья. Основные действующие лица проекта – школьники. Но их младшие земляки тоже не сидят без дела. Они также присоединились к акции и представили свои проекты, некоторые из которых уже реализованы.

«Некоторые мечты уже воплотились в реальность. Например, в микрорайоне Росляково появился красивый стадион, где ребята и родители могут заниматься спортом и развивать свою двигательную активность. Но на этом всё не заканчивается, ребята мечтают и фантазируют», - рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска.

Воспитанники детского сада № 46, который располагается в жилом районе Росляково, наглядно продемонстрировали, что возраст – не помеха для интересных задумок и идей. Ребятишки уже имеют чёткое понимание того, какой Мурманск они хотят видеть в будущем и что нового в нём должно появиться.

Помимо планетария, дети хотят и новые спортплощадки, парки аттракционов и игровые зоны. При помощи городских властей лучшие из этих проектов непременно будут воплощены в жизнь и Мурманск станет ещё более комфортным для жизни и не только самых маленьких северян.