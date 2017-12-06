Юные северяне учатся делать ёлочные украшения из подручных материалов

До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, пришло время доставать ёлку, искать для неё украшения.

Воспитанники начальной школы заботятся не только о красоте, но и об экологии. Свои ёлочные игрушки они изготавливают самостоятельно из весьма необычного материала. В отделе искусства и творчества детско-юношеской библиотеки учащиеся начальных классов учатся мастерить необычные поделки из вторсырья. В ход идут старые газеты, списанные журналы, любые подручные материалы. Каждый месяц после уроков школьники вместе с преподавателем создают экологичные поделки - разнообразные птички, пасхальные украшения и даже бабочки - весной, книжные закладки, браслеты и украшения для мам - осенью. А сегодня ребятам предстоит создать символ наступающего года.

- Сегодня мы будем делать картонную собачку, - рассказывает Михаил Костин. - Она мне больше нравится, потому что она смешная.

Занятия ребятам очень нравятся, так как им приятно сделать что-нибудь интересное и полезное своими руками. Для педагогов подобные занятия – способ в очередной раз обратить внимание детей на проблемы экологии.

- Мы все любим природу, все мы её бережём. И конечно, хотелось бы, чтобы и наши дети научились так же бережно относиться к природе, - говорит Светлана Летвинова, заведующая отдела искусства и творчества ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». - Но не только к природе, но и к экономии материалов, которые созданы из природных материалов, так как многое в нашем быту изготовлено из дерева - замечательного зелёного леса.

2017 год в России был объявлен Годом экологии. Следующий год пройдёт под эгидой гражданской активности и волонтерского движения. Эти направления также найдут своё отражения в мероприятиях для самых младших школьников.