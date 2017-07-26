Юные северяне вернулись в Мурманск, но мечтают опять поехать отдыхать в Самарскую область

В Мурманск вернулась первая группа отдыхающих в летних оздоровительных лагерях за пределами региона. 580 детей отдыхали в Самарской области. Совсем скоро домой вернётся и вторая группа.

Солёной воды и моря на родине российского легкового автомобилестроения, конечно нет, но искупаться во время жары можно на речке. Рядом с водоёмом, по словам счастливых и загоревших ребят, оборудован неплохой пляж. Кроме этого каждый из школьников мог поучаствовать в местном аналоге конкурса «Голос» и проявить свои актёрские способности в театральных постановках. Дети выезжали на экскурсии в город и особенно хвалят местную столовую с очень вкусным хлебом.

Большинство ребят честно признались корреспондентам телеканала «Арктик-ТВ» в том, что поехали бы на отдых туда обратно. Впрочем, не обошлось без происшествий, некоторые родители не очень были довольны организацией медицинской помощи в лагере и тем, как вожатые следили за безопасностью воспитанников.

- В Мурманской области у нас сохраняются меры социальной поддержки. Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, путевки получили бесплатно, - отметил Николай Малов, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования Мурманской области. - Родители, которые изъявили желание отправить своих детей в этот лагерь, оплатили только 20 процентов стоимости путёвки.