Юные северяне ярко засветились в ночи

Чтобы полярная ночь не стала источником трагедий, ребята из ЗАТО Александровск ярким флешмобом призвали пешеходов не забывать использовать светоотражательные элементы.

Юные инспекторы дорожного движения из Полярного настроены решительно: происшествий на дорогах, тем более с участием детей, должно стать меньше. Для этого ребята и сами старательно изучают правила движения и другим передают свои знания.

Ещё одной яркой акцией перед наступлением длинной полярной ночи стал танцевальный флешмоб «Засветись». Ребята, в том числе, совсем ещё малыши, так призывают невнимательных пешеходов использовать яркие светоотражатели, чтобы обезопасить себя от трагедий.

Постоянные участники акций и наставники ребят – инспекторы Госавтоинспекции - ещё раз напоминают о важности взаимного соблюдения правил дорожного движения.

«Мы собрали большое количество людей, которые не были приглашены, - сообщил Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск, - но они увидели, как дети светятся, им стало интересно. Надеюсь, что мы прогремим на всю Мурманскую область, пешеходы нас услышат и водители будут также аккуратны на дорогах».

Помни - будь ярче в тёмное время суток. Простая светоотражающая наклейка на одежде или сумке может спасти жизнь и сберечь здоровье.