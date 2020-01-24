Юные северяне знакомятся с будущей профессией

«Все профессии нужны. Все профессии важны». Кто из нас в детстве не мечтал стать пожарным или врачом? И как непросто было некоторым из нас сделать свой выбор в пользу будущей работы. А теперь в рамках акции «Мой выбор» юные мурманчане могут поближе познакомиться с разными специальностями.

Специально к Международному дню образования детям из замещающих семей устроили встречу с библиотекарями. Она состоялась в модельной библиотеке, которая располагается на улице Шабалина, 59. Ребята узнали о том, что библиотекарь сегодня – это не просто тот, кто знает всё о книгах, а это человек, который также разбирается в современных творческих направлениях и помогает развиваться детям.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Работа библиотекаря закладывает основы знаний. По сути, формирует наше духовное состояние. Вы вспомните, мы никогда не могли представить себя жизнь без библиотек. Мы бегали, получали книжки, читали их, проводили свободное время. Но сегодня наши библиотеки, которые превратились в интеллект-центры, совершенно поменяли концепцию своей работы, философию своей работы».

Встречи с представителями разных профессий стали в Мурманске уже традиционными. Они ориентированы на потребности современных подростков. Важно, что эти встречи интересны самим детям.

Светлана Виденеева, первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Перед самым началом мероприятия я спросила ребят, кто-нибудь в будущем планирует связать свою жизнь профессиональную с такой интересной профессией, как библиотекарь. И несколько девочек ответили, что да, это им интересно. Это не только получать знания, но и отдавать их другим».

Акция «Мой выбор» в городе будет продолжена.