Юные шахматисты вызвали на шахматный турнир своих преподавателей

В Центре «Лапландия» открыли «Шахматную гостиную» – такое современное интеллектуальное пространство объединит по интересам юных шахматистов и возродит добрую традицию этой игры. На первом блиц-турнире присутствовала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Теперь всем желающим будет легче найти место для того, чтобы разыграть партию - другую в шахматы. В детском технопарке «Кванториум», расположенном в Центре «Лапландия», торжественно открыли гостиную, посвященную этому интеллектуальному виду спорта. Здесь тренеры - преподаватели будут обучать правилам игры, решать задачи и читать лекции.

Шахматы после золотого периода рассвета, пришедшегося на советские годы, длительное время были незаслуженно обделены вниманием. Сейчас же эта игра снова становится популярной и всё больше детей начинают интересоваться этим видом спорта. Внимательность к деталям и логическое мышление - лишь малая часть того, что может дать эта древнейшая стратегия.

На первый блиц-турнир ребята – шахматисты из технопарка «Кванториум» пригласили в качестве соперников своих преподавателей. На каждую партию было выделено всего 5 минут, поэтому борьба оказалась динамичной. За соблюдением правил следили ожившие шахматные фигуры - аниматоры. Поставить шах и мат пытались все, однако удача переменчива и победу одержали самые опытные и внимательные игроки.