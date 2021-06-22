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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.06.21 19:00

Юные сноубордисты, получив новые доски, мечтают ещё и о «подушке»

Министерство спорта Мурманской области передало юным воспитанникам школы олимпийского резерва новые доски для сноубординга. Теперь ребята будут кататься ещё быстрее.

Светлана Наумова встретилась со спортсменами, чтобы передать Мурманской областной школе олимпийского резерва новый спортинвентарь. Всего здесь обучается 89 детей, в основном, ребята осваивают зимние виды спорта, такие как горные лыжи, сноубординг или фристайл, а потому для них очень важно иметь качественную экипировку.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «30 досок для сноуборда и 30 крепления для этих досок».

По словам тренеров, новое оборудование как следует покажет себя только в новом зимнем сезоне, однако, на данный момент качество досок сомнений не вызывает.

Максим Тюпикин, тренер по сноуборду: «Когда используют качественные материалы – это очень важно, потому что, если доска будет какая-нибудь неуправляемая, если говорить об акробатических дисциплинах, то и чувствовать её будет не очень хорошо».

Отделение школы открылось совсем недавно, в 2014 году, однако, здесь  уже есть свои чемпионы. Ребята занимают призовые места не только в общероссийских, но и на международных соревнованиях.

Екатерина Конюшина, врио директора ГАУМО «МОСШОР»: «Это чемпионат России по сноуборду в дисциплине слоупстайл – это 3 место, Обзовик Никита, в дисциплине бигэйр, точно также чемпионат России, это Мостовой Константин, и первенство России у нас - первое место, это Обзовик Никита и третье место – Шмуриков Егор.

Школа сейчас не испытывает недостатка в спортивном инвентаре, но чего по-настоящему не хватает, так это «подушки» для сноубордистов. «Подушка» – это особый батут, используемый для круглогодичной тренировки спортсменов. По словам министра спорта, скорее всего, такая конструкция будет возведена в районе улицы Полухина, на месте старых, демонтированных трамплинов для лыжников.

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