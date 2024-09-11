Юные спортсмены нашего региона нацелены на победу в предстоящих II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящим выступлениям спортивной сборной команды Мурманской области во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, которые пройдут в Нижнем Новгороде с 11 по 16 сентября. В них планируют принять участие около 3000 спортсменов со всей России.

Сборная команда Мурманской области готовится выступить во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Дисциплин, в которых предстоит выступить ребятам, немало.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Нижний Новгород принимает Вторые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. В рамках спортивных игр пройдёт также Всероссийский форум «Вера и спорт». Участие во Всероссийских играх примут представители шестидесяти девяти регионов России и Республики Беларусь. В программе соревнований шесть дисциплин: настольный теннис, ГТО, самбо, баскетбол, мини-футбол и шахматы».

Молитвенную поддержку молодым спортсменам окажет иерей Валентин Маснев, настоятель храма Рождества Иоанна Предчети города Кандалакши.

Иерей Валентин Маснев, настоятель храма Рождества Иоанна Предчети города Кандалакши: «Для нас спорт – это драйвер для развития нашей жизни. Наши дети занимаются, мы сами все прошли через спорт. Спортсмены – мы все. В детстве прошли через разные кружки, секции. Есть профессиональный спорт. Но сейчас эти соревнования – это не просто спорт. Это возможность соединить то, что вчера было невозможно соединить – духовность и спортивное делание».

В 2023 году I Всероссийские спортивные игры проходили в городе Кемерово. Спортсмены достойно представили Мурманскую область.

Юрий Кирюхин, тренер Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия»: «Мы там испытали очень много эмоций. Мы достойно представили Мурманскую область в том году. Ребята бились как в последний раз. С этой дисциплиной мы едем ещё раз с сильнейшими мальчиками. Ребята играют в академии «Зенит». Спасибо за финансирование, за то, что ребят проспонсировали на эту поездку».

Победа в предстоящем турнире – первостепенная цель юных участников спортивных состязаний, уверен Макар Лямке футбольный вратарь и по совместительству капитан команды.

Макар Лямке, футбольный вратарь, капитан команды: «У нас сплочённый коллектив. Мы каждый день думали об этом турнире, готовились».

Физическая и духовная подготовка – залог результативной игры, считают наставники юных спортсменов.

Ждём их возвращения из Нижнего Новгорода с медалями.