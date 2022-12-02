Юные спортсмены проверили себя в очередных соревнованиях по боксу

В Центральном дворце спорта Мурманска стартовал XXIII юношеский турнир по боксу на призы почётного президента Федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Владимира Горячкина.

Артур Едигаров, участник юношеского турнира по боксу: «Это самый классический вид спорта. Олимпийский вид спорта - это бокс.».

Бокс, как и любой другой вид спорта, это труд. А ради вкуса победы ребята готовы тренироваться ежедневно.

Артур Едигаров, участник юношеского турнира по боксу: «На тренировки хожу каждый день. Это самое главное, заниматься каждый день. Из этого будет успех. Если не каждый день заниматься, то успеха не будет».

Надёжной опорой и поддержкой для боксеров служат тренера. Одним только взглядом и крепким словом они могут настроить на нужный результат.

Роман Косыч, тренер по боксу ДЮСШ №19: «Для них этот турнир значимый, для всего города. Стараемся, чтобы они понимали ответственность на этом турнире, что надо выступать и выиграть этот турнир».

Несмотря на то что многие участники уже не новички, в момент поединка их все же захлестывают эмоции и очень важно уметь быстро с ними справиться.

Анатолий Винидиктов, рефери первой категории юношеского турнира: «Я бы посоветовал участникам настроиться психологически, проявить выдержку и уйти от всего, что есть. Понять, что ты на соревнованиях. Подумать о том, что ты на тренировке, ты ведёшь себя на тренировке собрано. Эмоции отбросить».

По словам рефери, не нужно огорчаться неудачам в бою. Лучше принять их с гордо поднятой головой и продолжить работать над собой.

Анатолий Винидиктов, рефери первой категории юношеского турнира: «Любой проигрыш - это тоже результат. Он может создать более благоприятные условия для развития дальше, характер вырабатывается».

Победителей и призёров соревнований определят 3гдекабря, им вручат медали, вымпелы и дипломы.

Также будут и специальные призы: Лучший боксёр турнира», «Лучший тренер турнира» «Приз Горячкина».