Юные таланты делают Мурманск ярче

Сегодня во всех округах заполярной столицы: в Домах детского творчества, на пришкольных стадионах, в скверах и детско-юношеских спортивных школах прошли праздничные мероприятия в рамках городского проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

Познакомиться с работами юных мурманчан и узнать, каким они хотят видеть родной город, приехали глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов города.

В Первомайском ДДТ прошёл фестиваль «День творчества и радости наших детей!».

– Впечатления самые положительные. Ребята подготовили театральные, вокальные и танцевальные номера, а также поделились своими идеями по созданию комфортной городской среды, – рассказала Тамара Прямикова. – Задумки школьников уже получают отражение в городской среде. Например, клумба «Роза ветров», расположенная у гостинично-делового центра «Арктика», выполнена по эскизу ученицы 5 класса школы № 1 Алины Лебедь.

Это не единственное предложение, которое будет реализовано в городе по эскизам детей. Горожан ждет еще несколько сюрпризов: скамейки с подогревом, малая архитектурная форма «Северное солнце», выполненная в виде чума, над которым светит заполярное светило.

Одним из самых массовых стал праздник, организованный на базе Дома детского творчества имени Торцева «Роста! Точка роста мурманских детей!».

– Ребята представили те точки притяжения, которые должны появиться, по их мнению, в микрорайоне, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Мне очень понравился проект памятника Александру Торцеву, который предлагается установить на территории Дома детского творчества. Очень хотелось бы, чтобы этот проект воплотился в жизнь.

В рамках праздника также были организованы различные площадки и мастер-классы. Родители в этот день могли ознакомиться с творческими объединениями, которые работают в детских учреждениях.