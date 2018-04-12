Юные танцоры ДТШ вновь отличились в международном конкурсе

Танцоры Детской театральной школы вновь радуют Мурманск своими успехами и достижениями. Ребята вернулись из поездки в центральную Россию с дипломами и кубками за победу в Международных хореографических конкурсах.

Дима Бриленков, воспитанник Детской театральной школы. Он занимается театральным и танцевальным искусством уже 10 лет. В свои 13 лет он успел принять участие во многих культурных событиях региона и завоевать много наград на площадках различного уровня. Совсем недавно юноша вместе с хореографической группой театральной школы вернулся из поездок в Санкт-Петербург и Москву, где принял участие в международных конкурсах.

- Мы в первый раз участвовали в этом конкурсе, - рассказывает Дмитрий Бриленков, участник хореографической группы труппы Детской театральной школы. – Мне там очень понравилось. Всё очень хорошо организовано было.

Хореографическая группа труппы Детской театральной школы стала лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Мосты над Невой» в Санкт-Петербурге. Ребят выделили среди множества участников, ведь эти танцоры отличаются особой слаженностью в работе и любовью к своему делу.

Группа стала и победителем фестиваля «Хрустальная туфелька» в рамках Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. По мнению педагога Натальи Пилипенко, поездка сложилась очень удачно.

На конкурсе в Санкт-Петербурге помимо участников хореографической группы была отмечена и работа Натальи Пилипенко. Ей вручили специальный диплом «За преданность профессии». И неслучайно, ведь в Детской театральной школе работают профессионалы своего дела. Из стен ДТШ под чутким руководством педагогов выходят будущие актеры и танцоры известных коллективов страны.

- Я горжусь тем, что я руковожу этими удивительно работоспособными педагогами, - говорит Елена Крынжина, заместитель директора Детской театральной школы по учебно-воспитательной работе, заслуженный работник культуры РФ. - У нас достигнут консенсус учебного и творческого процессов.

Сегодня Детская театральная школа вышла за рамки учреждения дополнительного образования. На её базе сложилась самостоятельная театральная труппа. Ежегодно здесь ставят более 20 спектаклей для детей и молодёжи. Коллектив школы успешно выступает на крупных сценических площадках не только России, но и за рубежом.