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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30

Юные телезвёздочки были очарованы «хозяйками» котокафе «МурМания»

Для самых маленьких звёздочек «Академии телевидения» организовали выездное занятие в первом и пока единственном в Мурманске котокафе «МурМания».

Выездных занятий будущие журналисты «Академии телевидения» всегда ждут с особым трепетом. И это неудивительно. Ведь на них они не только посещают интересные места, но и знакомятся с различными самобытными и увлеченными любимым делом людьми.

На этот раз юные телезвёздочки пришли в гости к зооволонтёру и по совместительству хозяйке первого в Мурманске котокафе «МурМания».

Хозяйка встретила маленьких гостей с искренним радушием и большой теплотой. Она увлеченно рассказывала им как о самом котокафе, так и, конечно, о его грациозных четвероногих жителях.

Самым ярким моментом встречи для юных телезвёздочек, конечно, стало посещение котокомнаты. Здесь они аккуратно играли с животными, которых вряд ли можно назвать очень тактильными, поэтому, прежде всего, нужно соблюдать правила поведения.

Кстати, в конце встречи ребята признались, что никогда прежде не были в котокафе, не знали, чего ожидать, поэтому боялись не справиться со своей главной ролью на выездном занятии – ролью журналиста.

Ярослава Масова, ученица «Академии телевидения»: «Нет, не очень знала. Я думала, что здесь для нас будет угощение, но мама сказала, что не будет».

Тем не менее, в процессе необычного урока в головах юных журналистов возникало всё больше и больше вопросов, они с нетерпением ждали, когда смогут задать их зооволонтёру.

Оказалось, что сильнее всего ребят интересовало, почему хозяйка решила открыть именно котокафе.

Лиза Титова, зооволонтёр и создательница котокафе «МурМания»: «Дело в том, что я очень люблю кошек. Мне кажется, это такие домашние и уютные существа, которым обязательно нужно жить не на улице, не в подвале, а в тёплых условиях, на мягком диване. Поэтому, в первую очередь, я увлекалась именно кошками. Я их люблю чуточку больше, чем собак. Ну, и плюс ещё, всё-таки с кошками было проще организовать такое пространство, чем с собаками».

Конечно, юными журналистами было задано и множество других вопросов, в том числе и совершенно неожиданных, по-детски непосредственных. Например, Алиса Сорокина, маленькая телезвёздочка «Академии», спросила у хозяйки заведения, как часто она моет своих кошек.

Лиза Титова, зооволонтёр и создательница котокафе «МурМания»: «Кошек я мою ровно один раз, когда они попадают к нам, потому что большая часть животных поступает к нам из подвалов. Естественно, они грязные, испачканные. Один раз мы их обрабатываем полностью от всяких паразитов. Через сутки тщательно намываем специальным шампунем. И больше никогда уже их не моем, потому что кошка любит умываться сама».

А на прощание участники встречи сделали общую фотографию, которая ещё долгое время будет служить напоминанием об этом увлекательном опыте.

София Майер, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось играть с кошками, особенно с Мартой. Она в колесе бегает!».

Ярослава Масова, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень хорошо и радостно. Настроение очень хорошее и весёлое».

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