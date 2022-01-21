Юные волонтёры со всего Заполярья приехали в мурманскую «Лапландию», чтобы повысить свои профессиональные навыки

Даже капризная северная погода не смогла помешать целеустремленным волонтёрам. Около 40 добровольцев из Мурманска, Ловозерского и Печенского районов приехали в «Лапландию», чтобы научиться грамотно выстраивать коммуникацию с людьми, разрабатывать и реализовывать собственные проекты в своих муниципалитетах, а также работать в команде.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО «МОЦДО» «Лапландия»: «Волонтёрам, конечно, надо, в первую очередь, понимать, что такое лидерство, какие лидерские качества необходимы волонтёрам. Сегодня они будут в рамках тренинговых площадок обучаться лидерским качествам, как использовать приёмы бесконфликтного общения, об этом сегодня тоже наши психологи будут обучать. Сегодня мы обсудим акции, которые они в течение января-февраля проведут у себя на местах».

Познавать мир волонтёрства ребятам помогают психологи, педагоги и руководители общественных организаций. Центр «Лапландия» быстро обрастает новыми партнёрами, среди которых – Региональный центр добровольчества.

Татьяна Бодня, директор ГОБУМП «Региональный центр добровольчества»: «Сейчас в Мурманской области очень активно идёт работа по вступлению в волонтёры новых членов. На информационной площадке «Добро.ру» зарегистрировано более 10 тысяч человек. Последние пять месяцев прирост составил 34%».

В Мурманск приехали не только «новички», но и волонтёры со стажем, среди них Екатерина Кудасова, девушка из Ловозера, добровольчеством занимается уже около 5 лет. За это время скопилось немало приятных воспоминаний, связанных с этим движением.

Екатерина Кудасова, волонтёр: «У нас проводился форум, он был три дня. Это были очень насыщенные три дня, очень интересные. Мы сблизились с ребятами, решали проблемы, предлагали свои идеи. Было очень интересно».

В «Лапландии» ребят ждут мастер-классы, практикумы и тренинги на самые разные темы. Полученные знания они смогут применить в своих муниципалитетах.