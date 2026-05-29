Юные жителей Полярного подрастают и развиваются в «Сказке» и «Жемчужинке»

Образование ребёнка начинается с детского сада: подход к дошколятам особенный - через игру они познают мир и учатся отличать добро от зла. О традициях в детских садах Полярного рассказали педагоги и родители юных северян.

Всё начинается со сказки. В ней учат добру, которое непременно побеждает зло, рассказывают о настоящей дружбе и том, как важно почитать взрослых. В детском саду «Сказка» Полярного на этих золотых правилах больше 35 лет воспитывают юных александровцев.

В числе заботливых педагогов Наталья Кустова, которая к каждому ребёнку старается найти подход. Работает она в группе психолого-педагогического профиля, где ребята знакомятся с одной из самых важных профессий.

Наталья Кустова, воспитатель детского сада №1, г. Полярный: «Мы сотрудничаем со всеми образовательными учреждениями города. Были и на уроках в школах, и на уроках физкультуры».

Малыши стали первыми дошкольниками, марширующими рядом с военнослужащими Кольской флотилии во время торжественного прохождения парадных расчётов в День Победы.

В «Сказке» невероятно сильная система наставничества и преемственности, где выросла целая династия педагогов. Например, Татьяна Азиятуллина, оканчивая школу, точно знала, что вернётся в детский сад в качестве молодого специалиста.

Татьяна Азиятуллина, воспитатель детского сада №1, г. Полярный: «У нас есть и опытные педагоги, и молодые специалисты. Поколение меняется, но мы не брошенки. Мы всегда можем прийти за советом к опытным педагогам, а они нам всегда помогут».

Учреждение развивается, растёт и меняется: появляется современное оборудование и материалы для игр и занятий. Единственное, что неизменно, - доверие к воспитателям и руководству.

Инна Биткова, родитель воспитанницы детского сада №1, г. Полярный: «Он самый лучший! Большой, здесь отличные педагоги. И мне нравится, что есть дополнительные занятия, например, мы с удовольствием посещали плавание и ментальную математику».

В «Сказке» реализуется программа по музейной педагогике совместно с Русским музеем Санкт-Петербурга. И, конечно, имеется своя экспозиция, благодаря которой дети знакомятся с искусством.

Музейными комплексами славится и детский сад №4 «Жемчужинка». В учреждении также работают профильные группы, над которыми шефствуют военнослужащие частей Полярного, сотрудники МЧС и госавтоинспекторы.

Юные инспекторы дорожного движения знают знаки, активно рассказывают о безопасном поведении на улице своим сверстникам.

Экскурсии, пусть и виртуальные, по России могут проводить и юные географы.

Анна Халитова, воспитатель детского сада №4, г. Полярный: «Мы привлекаем родителей, просим снимать или фотографировать интересные места, а дети потом приходят и рассказывают о том, где они были, что увидели, об особенностях нашего региона, что им было интересно».

В 2025 году в саду открылось новое пространство благодаря региональному проекту «Арктическая школа». «Уникум. Малыш» - это целая лаборатория для знакомства с биологией, инженерными науками и техническими направлениями.

Татьяна Шигонцева, старший воспитатель детского сада №4, г. Полярный: «Ребятам нравится и конструировать. Например, юные докторята сами разрабатывают макеты: мозга, кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. У них развивается мышление».

Учитывают педагоги и потребности особенных деток: с ними работают узкие специалисты - психологи, логопеды и дефектологи. А также открыта сенсорная комната.

Олеся Трофимова, родитель воспитанника детского сада №4, г. Полярный: «Ребёнок начал разговаривать, стал спокойнее, идёт на контакт. Я довольна, очень довольна».

Капитальные ремонты, в том числе, включающие утепление фасадов и замену инженерных сетей, новые образовательные пространства и приобретение нового оборудования, спортинвентаря и современных учебных материалов позволяют дошкольному образованию в ЗАТО Александровск полноценно развивать и успешно готовить малышей к следующей ступени образования - поступлению в школу.