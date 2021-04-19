Юные жители Мурманска совсем скоро смогут пойти в новый детский садик

Его возводят по современному проекту на улице Достоевского.

Садик здесь строится при участии муниципалитета в рамках национального проекта «Демография». Трудности не обошли объект стороной. Перебои с поставками стеновых панелей задержали срок сдачи здания на полтора месяца. Однако, несмотря на сложную ситуацию, строители стараются наверстать упущенное. Сейчас ведётся установка железобетонных конструкций. Планируется, что детвора должна пойти в новый садик уже в октябре этого года.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Мурманчане хотят, чтобы детские садики были более новыми и более современными. Понятно, что у нас как таковой очереди сейчас нету, но это не значит, что мурманчане не хотят новые, более современные, более свободные детские садики».