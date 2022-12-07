Юные журналисты «Академии телевидения» из Полярного заинтересовались предновогодним настроением земляков
Сладкий аромат мандаринов и хвойный лесных красавиц совсем скоро наполнит квартиры северян. Преображаются и городские пространства.
Максим Забияка, юный корреспондент «Академии телевидения», г. Полярный: «В преддверии праздников в Полярном установили новую ёлку. О своих впечатлениях и традициях рассказали сами жители города».
- В этом году красивая ёлка, которая ещё является арт-объектом. Город преобразился и украшен. Сразу на душе тепло становится, настроение совершенно другое. Ждёшь праздника.
- Мы рады, что в нашем городе новая ёлка – с шарами, звёздами. Прошлогодня была уже прозрачная, а эта – чудесная ёлка.
- Ёлка очень красивая, нам нравится.
- 10 числа ёлку открывают, это здорово!
Немного опустевшая площадь Двух капитанов, на которой установлена пушистая красавица, уже на днях обзаведётся концертной площадкой.
Рома Лоскутов, юный корреспондент «Академии телевидения», г. Полярный: «К концу декабря рабочие обещают установить сцену, как раз этим они сейчас и занимаются».
- С Питера нам её привезут, мы соберем, установим.
А пока с жителями говорим о традициях и обязательных атрибутах новогодних праздников.
- Встречаем Новый год вместе. На столе должны быть мандарины и подарки.
- Отмечаем, танцуем. Поём.
- Оливье, холодец и язык заливной я делаю. У меня всегда этих три блюда обязательны на Новый год.
- Новый год нужно отмечать с любимым человеком.
- С детьми, с внуками – это семейный праздник.
Уже в эти выходные на ёлочке города воинской славы зажгут огоньки, отметят это по городскому обычаю, массовым гулянием. Обещают, что непременно будут Дед Мороз и Снегурочка.