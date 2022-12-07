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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.22 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» из Полярного заинтересовались предновогодним настроением земляков

Новогодним настроением корреспондентов - наших юных коллег из «Академии телевидения», зарядили жители Полярного. Они готовятся к открытию главной ёлки города, а пока рассказали о том, как они встречают Новый год.

Сладкий аромат мандаринов и хвойный лесных красавиц совсем скоро наполнит квартиры северян. Преображаются и городские пространства.

Максим Забияка, юный корреспондент «Академии телевидения», г. Полярный: «В преддверии праздников в Полярном установили новую ёлку. О своих впечатлениях и традициях рассказали сами жители города».

- В этом году красивая ёлка, которая ещё является арт-объектом. Город преобразился и украшен. Сразу на душе тепло становится, настроение совершенно другое. Ждёшь праздника.

- Мы рады, что в нашем городе новая ёлка – с шарами, звёздами. Прошлогодня была уже прозрачная, а эта – чудесная ёлка.

- Ёлка очень красивая, нам нравится.

- 10 числа ёлку открывают, это здорово!

Немного опустевшая площадь Двух капитанов, на которой установлена пушистая красавица, уже на днях обзаведётся концертной площадкой.

Рома Лоскутов, юный корреспондент «Академии телевидения», г. Полярный: «К концу декабря рабочие обещают установить сцену, как раз этим они сейчас и занимаются».

- С Питера нам её привезут, мы соберем, установим.

А пока с жителями говорим о традициях и обязательных атрибутах новогодних праздников.

- Встречаем Новый год вместе. На столе должны быть мандарины и подарки.

- Отмечаем, танцуем. Поём.

- Оливье, холодец и язык заливной я делаю. У меня всегда этих три блюда обязательны на Новый год.

- Новый год нужно отмечать с любимым человеком.

- С детьми, с внуками – это семейный праздник.

Уже в эти выходные на ёлочке города воинской славы зажгут огоньки, отметят это по городскому обычаю, массовым гулянием. Обещают, что непременно будут Дед Мороз и Снегурочка.

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