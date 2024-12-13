Юные журналисты «Академии телевидения» окунулись в новогоднее настроение северян и разузнали о том, как их земляки будут встречать Новый год
Тимур Карпов, ученик «Академии телевидения»: «На севере наконец-то зима! Мы с учениками «Академии телевидения» собираемся провести опрос среди наших земляков, расспросить их о том, какое у них настроение, что они собираются ставить на новогодний стол.
- Добрый день. Где вы обычно предпочитаете встречать Новый год?
- Дома с семьёй.
- С чем у вас ассоциируется Новый год?
- С шансом начать жизнь заново.
- Ощущаете ли вы новогоднее настроение?
- Да, но обычно его нет. Но в этом году, как ни странно, исключение.
- Как вы собираетесь встречать Новый год?
- С самыми близкими для меня людьми.
- Какой бы вы подарок хотели получить?
- Ну, фотоаппарат, пускай будет.
- Какое ваше любимое новогоднее блюдо?
- Оливье»
- Чем вы собираетесь украсить новогодний стол?
- Парой-тройкой салатов, горячее, закуски…
- В вашей семье есть традиции, которые вы соблюдаете из года в год?
- Да, мы исключительно празднуем Новый год в кругу семьи.
- Какие соблюдаются традиции в вашей семье на Новый год?
- Мы собираемся всей семьёй за большим столом. Едем к родителям, несколько поколений собирается вместе: мы, родители, наши дети, бабушки, дедушки. Поём новогодние песни, рассказываем стихотворения. Играем в игры. Мы весело проводим время.
- Что для вас является символом Нового года?
- Наверное, нарядная ёлка дома. Запах хвои и морозный запах. Запах мандарин. С детства всегда было настроение, но с возрастом новогоднее настроение не такое, конечно, но по традиции наряжаем ёлку. Собираемся всей семьёй, домашние посиделки, подарки дарим близким.
- Как вы собираетесь праздновать Новый год?
- Традиционно, в кругу семьи.
- А какие новогодние традиции у вас есть?
- Ну, каждый должен найти свой подарок, после того как пробьют куранты.
- Какое фирменно блюдо будет присутствовать на новогоднем столе?
- Салат оливье.
- У вас есть новогоднее настроение?
- Да! Есть новогоднее настроение!
- С чем у вас ассоциируется Новый год?
- С ёлкой, со снегом, с Дедом Морозом, с исполнением желаний и, в целом, с зимним настроением.
- Какие блюда будут у вас на праздничном столе?
Ну, по стандарту, оливье, селёдка под шубой, курица жареная.
- А с чем у вас ассоциируется Новый год?
- С началом чего-то нового.