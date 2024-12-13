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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.24 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» окунулись в новогоднее настроение северян и разузнали о том, как их земляки будут встречать Новый год

Ученики «Академии телевидения» вышли на главную площадь Мурманска Пять Углов, чтобы пообщаться с жителями города в преддверии главного праздника зимы.

Тимур Карпов, ученик «Академии телевидения»: «На севере наконец-то зима! Мы с учениками «Академии телевидения» собираемся провести опрос среди наших земляков, расспросить их о том, какое у них настроение, что они собираются ставить на новогодний стол.

- Добрый день. Где вы обычно предпочитаете встречать Новый год?

- Дома с семьёй.

- С чем у вас ассоциируется Новый год?

- С шансом начать жизнь заново.

- Ощущаете ли вы новогоднее настроение?

- Да, но обычно его нет. Но в этом году, как ни странно, исключение.

- Как вы собираетесь встречать Новый год?

- С самыми близкими для меня людьми.

- Какой бы вы подарок хотели получить?

- Ну, фотоаппарат, пускай будет.

- Какое ваше любимое новогоднее блюдо?

- Оливье»

- Чем вы собираетесь украсить новогодний стол?

- Парой-тройкой салатов, горячее, закуски…

- В вашей семье есть традиции, которые вы соблюдаете из года в год?

- Да, мы исключительно празднуем Новый год в кругу семьи.

- Какие соблюдаются традиции в вашей семье на Новый год?

- Мы собираемся всей семьёй за большим столом. Едем к родителям, несколько поколений собирается вместе: мы, родители, наши дети, бабушки, дедушки. Поём новогодние песни, рассказываем стихотворения. Играем в игры. Мы весело проводим время.

- Что для вас является символом Нового года?

- Наверное, нарядная ёлка дома. Запах хвои и морозный запах. Запах мандарин. С детства всегда было настроение, но с возрастом новогоднее настроение не такое, конечно, но по традиции наряжаем ёлку. Собираемся всей семьёй, домашние посиделки, подарки дарим близким.

- Как вы собираетесь праздновать Новый год?

- Традиционно, в кругу семьи.

- А какие новогодние традиции у вас есть?

- Ну, каждый должен найти свой подарок, после того как пробьют куранты.

- Какое фирменно блюдо будет присутствовать на новогоднем столе?

- Салат оливье.

- У вас есть новогоднее настроение?

- Да! Есть новогоднее настроение!

- С чем у вас ассоциируется Новый год?

- С ёлкой, со снегом, с Дедом Морозом, с исполнением желаний и, в целом, с зимним настроением.

- Какие блюда будут у вас на праздничном столе?

Ну, по стандарту, оливье, селёдка под шубой, курица жареная.

- А с чем у вас ассоциируется Новый год?

- С началом чего-то нового.

 

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