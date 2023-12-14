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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.23 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» познают азы актёрского мастерства

К юным журналистам – участникам проекта «Академия телевидения» нередко приходят интересные гости. Например, недавно ребят посетил артист Драматического театра Северного флота, руководитель театральной студии «Домино» Александр Титовский.

И в младшей, и старшей группах «Академии телевидения» педагог провёл мастер-класс по сценическому мастерству.

В «Академии телевидения» в этот раз проходят занятие по актёрскому мастерству. Вести его будет педагог театральной студии, артист театра Северного флота Александр Титовский. Для группы с нежным названием «Телезвёздочки» это первые уроки театрального искусства.

Разминка - важная составляющая сценического мастерства. Ведь необходимо, чтобы каждый участник почувствовал себя раскованно, не боялся двигаться.

В арсенале педагога театральной школы много упражнений, которыми он и делился с маленькими подопечными. Игры на взаимодействие друг с другом, на снятие зажимов, а также, на развитие координации, памяти и воображения.

София Хохрова, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось, как мы играли.  Мы играли в дракона, принцессу и самурая».

София Адуенко, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось, как мы отмирали – замирали. Мы говорили, что для меня счастье - это мама, видеоигра или простая игра».

Арина Усова, ученица «Академии телевидения»: «Мне понравилось, как мы играли в «Что для меня счастье», понравилось, как мы играли в игру «Дракон, принцесса и самурай», замирали и отмирали».

По словам педагога, такие занятия полезны и большим, и маленьким. И совсем необязательно хотеть посвятить жизнь театру. Ведь навыки, которые ребята тренируют на таких уроках, в будущем смогут помочь им и в обычной жизни. Например, стать более коммуникабельными и раскрепощёнными. А также, научиться решать вопросы нестандартным креативным путём.

Александр Титовский, актёр, педагог: «Мы играли, потому что для возраста 6-7-8 лет – это, прежде всего, тренинг в игровой форме. А если детей заставить делать какое-то скучное упражнение, то оно им надоест. Поэтому у меня в программе подобран тренинг, чтобы дети, грубо говоря, играючи приходили к определённому результату».

Однако малыши - не единственные, кто попрактиковался в сценическом искусстве. Александр провёл занятие и для старшей группы «Я-журналист» проекта «Академия телевидения».

У ребят так же была возможность выйти из своей зоны комфорта. Благодаря творческому тренингу они учились импровизировать, слушать друг друга и, что немаловажно, слышать себя.

Помимо того, что юные журналисты попробовали все упражнения, они ещё и тренировались брать интервью.

Александр Титовский, актёр, педагог: «Пройдя тренинг, грубо говоря, те же два месяца, ребёнок сам рвётся в бой и воплощает свои мечты, на него приятно смотреть, так как он даже с площадки уходить не хочет. Это наша задача педагогов - избавить от зажимов физических и психологических».

Такие занятия - кладезь знаний не только теоретических, но и практических. А это, отмечают ученики «Академии телевидения», самое важное.

Дмитрий Винтесенко, ученик «Академии телевидения»: «Сегодня к нам приходил человек из театра и проводил нам небольшое занятие».

- Что вам запомнилось больше всего?

- На сегодняшнем занятии я узнал особенности работы артистом, о том, как наш гость Александр стал им. Мы сегодня отрабатывали упражнения по тому, как стать увереннее в себе перед сценой, перед публикой. Большинство людей, стоя на сцене, при виде людей начинают сильно теряться. И мы сегодня отрабатывали упражнения, которые, я считаю, были очень эффективными.

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