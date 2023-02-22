Юные журналисты «Академии телевидения» познают тонкости профессии и жёсткие требования закона о СМИ

В «Академии телевидения» состоялась пресс-конференция с юристом, экс-прокурором Октябрьского округа Мурманска Алексеем Круглиным.

Тема нашей пресс-конференции «Закон о средствах массовой информации».

Пока мы ждали нашего гостя, успели обсудить с ребятами, какие вопросы они могут ему задать. В роли корреспондента - ученица проекта «Академия телевидения» Маша Бондаренко. Она присоединилась к курсу «Я-журналист» недавно и опыт такого общения для неё первый.

- Что вы ожидаете от сегодняшней встречи?

Вероника Терещенко, ученица «Академии телевидения»: «Загадывать сложно, можно только представить себе, какую-то идеальную ситуацию, сложившуюся на пресс-конференции. Хочется, чтобы наш спикер поделился советами, потому что мы - юные журналисты должны понимать особенности закона о СМИ и других законов, на которых всё строится».

У Даниила Деревянченко тоже дебют. Он первый раз выступает в роли респондента, который отвечает на вопросы журналиста.

- Какие вопросы Вас интересуют?

Даниил Деревянченко, ученик «Академии телевидения»: «Из сферы СМИ, как законы работают, какие направления в работе затрагивает».

Алексей Круглин долгое время работал прокурором в Октябрьском округе Мурманска. Эксперт и ведущий программы «Рамки закона» на телеканале «Арктик-ТВ». Поэтому он отлично знает тонкости закона о СМИ.

На встрече мы рассматривали разные ситуации, которые связаны со съёмками сюжетов.

Алексей Круглин, юрист: «С точки зрения права, она не совсем простая. Почему? Потому что запускать подростка в какое-то помещение, например, где торгуют чем-то, это уже не совсем легально. Вы говорите, что вы хотите совершить провокационные действия, которые направлены на фиксацию определённых событий, поэтому здесь это всё-таки работа правоохранительных органов».

Алексей рассказал ребятам о правах, обязанностях и ответственности журналиста. На каких объектах запрещены съёмки, что нужно знать при работе с несовершеннолетними, как проводить опросы на улице и как правильно обрабатывать информацию.

В завершении встречи Алексей Круглин посоветовал ребятам не нарушать закон и быть внимательными в своей будущей работе.

«Академия телевидения» приглашает ребят от 14 до 18 лет присоединится к группе «Я-журналист». По всем вопросам можно обратиться по телефону 75-31-31.