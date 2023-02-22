В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащимУтверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.23 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» познают тонкости профессии и жёсткие требования закона о СМИ

В «Академии телевидения» состоялась пресс-конференция с юристом, экс-прокурором Октябрьского округа Мурманска Алексеем Круглиным.

Тема нашей пресс-конференции «Закон о средствах массовой информации».

Пока мы ждали нашего гостя, успели обсудить с ребятами, какие вопросы они могут ему задать. В роли корреспондента - ученица проекта «Академия телевидения» Маша Бондаренко. Она присоединилась к курсу «Я-журналист» недавно и опыт такого общения для неё первый.

- Что вы ожидаете от сегодняшней встречи?

Вероника Терещенко, ученица «Академии телевидения»: «Загадывать сложно, можно только представить себе, какую-то идеальную ситуацию, сложившуюся на пресс-конференции. Хочется, чтобы наш спикер поделился советами, потому что мы - юные журналисты должны понимать особенности закона о СМИ и других законов, на которых всё строится».

У Даниила Деревянченко тоже дебют. Он первый раз выступает в роли респондента, который отвечает на вопросы журналиста.

- Какие вопросы Вас интересуют?

Даниил Деревянченко, ученик «Академии телевидения»: «Из сферы СМИ, как законы работают, какие направления в работе затрагивает».

Алексей Круглин долгое время работал прокурором в Октябрьском округе Мурманска. Эксперт и ведущий программы «Рамки закона» на телеканале «Арктик-ТВ». Поэтому он отлично знает тонкости закона о СМИ.

На встрече мы рассматривали разные ситуации, которые связаны со съёмками сюжетов.

Алексей Круглин, юрист: «С точки зрения права, она не совсем простая. Почему? Потому что запускать подростка в какое-то помещение, например, где торгуют чем-то, это уже не совсем легально. Вы говорите, что вы хотите совершить провокационные действия, которые направлены на фиксацию определённых событий, поэтому здесь это всё-таки работа правоохранительных органов».

Алексей рассказал ребятам о правах, обязанностях и ответственности журналиста. На каких объектах запрещены съёмки, что нужно знать при работе с несовершеннолетними, как проводить опросы на улице и как правильно обрабатывать информацию.

В завершении встречи Алексей Круглин посоветовал ребятам не нарушать закон и быть внимательными в своей будущей работе.

«Академия телевидения» приглашает ребят от 14 до 18 лет присоединится к группе «Я-журналист». По всем вопросам можно обратиться по телефону 75-31-31.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 3 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)00:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика