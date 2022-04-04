Юные журналисты «Академии телевидения» приняли участие в квесте «Университет нужных профессий» в МГТУ

Юные журналисты смогли познакомится с Мурманским государственным техническим университетом и углубиться в различные профессии старейшего учебного заведения.

Нефтегазовое дело, морские профессии и пищевое производство. Именно с такими направлениями смогли ознакомиться ученики проекта «Академия телевидения» благодаря квесту-олимпиаде, который организовали на базе крупнейшего научно-образовательного центра области, в стенах МГТУ.

Виктория Яценко, проректор МГТУ по учебной работе и молодёжной политике: «Наши кафедры подготовили задания для школьников для того, чтобы они познакомились с профессией, чем занимаются студенты, какие работы выполняются. Для них подготовлены небольшие технические задачи, а главное, им предстоит быстро и правильно эти задания выполнить».

В событии приняли участие 10 команд из разных образовательных организаций Мурманска и области. Они смогли ознакомиться не только с техническими специальностями, но и самим университетом. Для ребят провели экскурсию по территориям вуза. На всём пути их сопровождали волонтёры - студенты МГТУ.

Алексей Алексеев, волонтёр-организатор: «Наши волонтёры занимаются созданием атмосферы этого мероприятия - это первое. А второе, это сопровождение на самом квесте. Ребята пройдут по точкам в нашем университете. На точках они будут выполнять различные задания, которые будут отражать деятельность кафедр нашего университета».

Приняли участие в необычно игре и юные журналисты «Академии телевидения». Например, в одном из заданий квеста на кафедре морского нефтегазового оборудования на специальной тренировочной машине нужно было управлять судном и успешно разойтись с идущим на встречу кораблём. А на кафедре технологий пищевого производства участники квеста только с помощью органа вкуса определяли содержимое сосудов, распознавали сладкое, соленое, кислое. За все пройденные задания ребята получали определенное количество баллов, которые должны определить победителя.

Мария Шадура, ученица «Академии телевидения»: «Впечатления у меня хорошие. Было довольно интересно, местами сложно, но всё же увлекательно. Мы побывали на пищевом блоке, пробовали воду, должны были определить, какая она: сладкая, солёная, кислая, либо просто вода. Пробовали угадать, что в стакане: чай, кофе или вода».

После такого испытанная-экскурсии юные журналисты напишут посты и статьи, которые опубликуют на сайте арктик-тв.рф и в группе «Академии телевидения» в социальной сети «ВКонтакте». Там они подробно расскажут о прохождении каждого этапа квеста и поделятся своими впечатлениями.