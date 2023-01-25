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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.23 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» провели опрос северян о далёком студенческом времени

25 января отмечается День российского студента. Юные корреспонденты «Академии телевидения» вышли на главную площадь города, что узнать у жителей, каким было их студенчество.

Опрос на улице – это отличная практика для будущих журналистов. Для этой группы учеников «Академии телевидения» этот опыт первый. Как правило, опрос начинается со стендапа. Пришлось пройти ни один круг по площади, чтобы получилось красиво:

- Я рассказала ребятам, как задавать вопросы, держать микрофон и взаимодействовать с оператором в момент сьёмки. Как записывать стендап мы потренировались. Не судите строго, это очень волнительно для ребят, но они старались. Пришло время задавать вопросы прохожим и фиксировать ответы:

- А были ли у вас какие-то смешные ситуации на экзаменах или контрольных работах?

- Смешных ситуаций я даже не вспомню, но списывали все, бывало такое.

- А какие у вас воспоминания о студенческой жизни?

- Хорошо помню о том, как я бегала о одной пары к другой, чтобы успеть, потому что я училась в двух вузах параллельно. Вот это самое яркое воспоминание. Красные коленки от мороза, когда перебегаешь от одного вуза и успеваешь на пару в другой.

- Отучился я заочно, но это не совсем студенческая жизнь.

- Были ли у вас в студенческие годы какие-то приключение истории, юмористические или, может, романтические?

- Студенческие годы, прежде всего, вспоминаются студенческими отрядами, когда мы ездили осенью на поля собирать помидоры, виноград. Это было в Молдавии - в тёплом краю.

В завершении съёмок ученики «Академии телевидения» поделились своими впечатлениями и поблагодарили мурманчан, которые приняли участие в их первом опросе. 

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