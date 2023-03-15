Юные журналисты «Академии телевидения» во время пресс-конференции погружались в тонкости кайтинга
Ученики проекта «Академия телевидения», получая знания, применяют их на практике. Например, на уроках в формате пресс-конференции.
Будущие журналисты «Академии телевидения» уже знают много тонкостей: как снимать сюжеты, держать микрофон, брать интервью. Но на этом уроке они стали участниками пресс-конференции со спортсменами, которые занимающиеся парусными спортом в Заполярье. Конечно, дети заранее подготовили вопросы.
Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Я, скорее всего, буду спрашивать у президента и ученика. Буду спрашивать о победах в соревнованиях или о чём-то ещё».
Павел Чапенко, ученик «Академии телевидения»: «Спрошу гостей о том, как они занимаются? Хорошо ли их кормят на тренировках? Хорошо ли им тренироваться там? Сложно ли? Соблюдают ли они какую-то диету?».
Елизавета Ширкунова впервые стала участницей пресс-конференции. Девушка волнуется, но надеется на интересную встречу.
Елизавета Ширкунова, ученица «Академии телевидения»: «Я думаю, что мне удастся задать хотя бы три-четыре вопроса. Например, хочу узнать, как проходили соревнования? Как готовились к соревнованиям?».
А вот для гостей пресс-конференция - дело привычное. Они часто рассказывают журналистам о своём виде спорта, который, кстати, становится всё популярней в нашем регионе.
Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «Самый распространенный вопрос, который мне задают: «Не опасно ли это? Мы на него тоже готовы ответить».
- И что вы обычно отвечаете?
- Опасно даже на улице в гололёд находиться. Но если придерживаться правил и иметь навыки, то любая опасность превращается в приключение.
Сейчас в нашем регионе кайтингом занимаются более 70 взрослых людей и более 50 детей.
Алина Камбулина, тренер-преподаватель по парусному спорту МОСШОР: «С девяти лет мы принимаем детей и занимаемся и с девчонками, и с мальчишками».
Оказалось, что кайтинг очень интересный вид спорта. Дети с удовольствием слушали гостей и задавали им вопросы.