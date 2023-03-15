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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.23 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» во время пресс-конференции погружались в тонкости кайтинга

Быть журналистом – занятие не из лёгких. Нужно не только уметь писать сюжеты, но и правильно брать интервью. Чтобы гость готов был ответить на любой вопрос и был рад беседе.

Ученики проекта «Академия телевидения», получая знания, применяют их на практике. Например, на уроках в формате пресс-конференции.

Будущие журналисты «Академии телевидения» уже знают много тонкостей: как снимать сюжеты, держать микрофон, брать интервью. Но на этом уроке они стали участниками пресс-конференции со спортсменами, которые занимающиеся парусными спортом в Заполярье. Конечно, дети заранее подготовили вопросы.

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Я, скорее всего, буду спрашивать у президента и ученика. Буду спрашивать о победах в соревнованиях или о чём-то ещё».

Павел Чапенко, ученик «Академии телевидения»: «Спрошу гостей о том, как они занимаются? Хорошо ли их кормят на тренировках? Хорошо ли им тренироваться там? Сложно ли? Соблюдают ли они какую-то диету?».

Елизавета Ширкунова впервые стала участницей пресс-конференции. Девушка волнуется, но надеется на интересную встречу.

Елизавета Ширкунова, ученица «Академии телевидения»: «Я думаю, что мне удастся задать хотя бы три-четыре вопроса. Например, хочу узнать, как проходили соревнования? Как готовились к соревнованиям?».

А вот для гостей пресс-конференция - дело привычное. Они часто рассказывают журналистам о своём виде спорта, который, кстати, становится всё популярней в нашем регионе.

Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «Самый распространенный вопрос, который мне задают: «Не опасно ли это? Мы на него тоже готовы ответить».

- И что вы обычно отвечаете?

- Опасно даже на улице в гололёд находиться. Но если придерживаться правил и иметь навыки, то любая опасность превращается в приключение.

Сейчас в нашем регионе кайтингом занимаются более 70 взрослых людей и более 50 детей.

Алина Камбулина, тренер-преподаватель по парусному спорту МОСШОР: «С девяти лет мы принимаем детей и занимаемся и с девчонками, и с мальчишками».

Оказалось, что кайтинг очень интересный вид спорта. Дети с удовольствием слушали гостей и задавали им вопросы.

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