Юные журналисты «Академии телевидения» заняли первое место во Всероссийском конкурсе для школьников

Ученики «Академии телевидения» совместно с телеканалом «Арктик-ТВ» приняли участие в акции «Письма и стихи Победы». Ребята из разных групп на камеру читали подлинные письма с фронта и стихи, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

Младшая группа «Я - Журналист» из «Академии телевидения» поддержала акцию ко Дню Победы, записав стихотворение «Имя» Сергея Погореловского.

Нина Башмакова, преподаватель группы, решила отправить запись на Всероссийский конкурс для школьников, который проводят в рамках реализации проекта «Подвиг народа», который направлен на воспитание у детей патриотических качеств.

Участие в конкурсе приняли сотни школьников и образовательных организаций. По его итогам наши юные журналисты заняли первое место.