Юные журналисты «Академии телевидения» заряжаются новогодним настроением земляков и дарят им оранжевые подарки
Хорошее настроение землякам подарили ученики «Академии телевидения», которые вышли на улицы города, чтобы узнать у них о том, как они готовятся к Новому году, а заодно вручить им маленькие подарки.
- Как вы готовитесь к Новому году, который будет уже совсем скоро?
- Готовим подарки потихоньку, думаем, что приготовить на новогодний стол.
- У всех есть фирменные блюда на Новый год, а у вас какое?
- Несколько последних праздников – это кролик. А до этого мы готовили оленину и пельмени сибирские.
- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?
- Мы ещё не начали, но настроение новогоднее появилось.
- Как вы думаете, какой подарок ждут от вас ваши близкие?
- Дети - точно игрушки.
- Какое блюдо вы хотите приготовить к праздничному столу?
- Как обычно – оливье!
- Здравствуйте. Есть ли у вас новогоднее настроение?
- Конечно есть, каждый день смотрю в календарь, чтобы дождаться Нового года.
- Какое фирменное блюдо вы ждёте на праздничном столе?
- Мандарины.
- Какие подарки хотели бы, чтобы вам подарили?
- Самое главное - не подарки, а внимание окружающих.
- У многих северян есть коронное новогоднее блюдо. У вас есть такое блюдо и какое оно?
- Бутерброд с рыбой. Да, пап?
- Всё очень просто: нет никаких блюд, потому что мы ничего не успеваем с этими малышами! Вот и всё.
- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?
- Подготовка идёт полным ходом, уже потихонечку закупаемся продуктами на праздничный стол.
- А какое у вас фирменное блюдо на столе бывает?
- По классике! У нас салат оливье, но главное, внимание.
- Есть ли у вас новогоднее настроение?
- Да, конечно! Подарки купил, готовлюсь.
- Есть ли у вас любимое блюдо к Новому году?
- Да, селёдка под шубой.
- Какое блюдо вы будете готовить на новогодний стол?
- Фруктово-овощное.
- А какой, по вашему мнению, лучший подарок к Новому году можно подарить?
- Любовь близких.
- У вас есть любимое новогоднее блюдо?
- Оливье, как у всех, наверное.
- А какое лучший подарок вы ждёте в этот день?
- Встречи о всеми близкими, чтобы все были рядом.