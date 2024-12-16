Юные журналисты «Академии телевидения» заряжаются новогодним настроением земляков и дарят им оранжевые подарки

До нового года всего две недели, последняя из которых будет чуть длиннее из-за 6-дневных рабочих будней. И тем не менее, это пора готовить подарки и настраивать себя на праздничный лад.

Хорошее настроение землякам подарили ученики «Академии телевидения», которые вышли на улицы города, чтобы узнать у них о том, как они готовятся к Новому году, а заодно вручить им маленькие подарки.

- Как вы готовитесь к Новому году, который будет уже совсем скоро?

- Готовим подарки потихоньку, думаем, что приготовить на новогодний стол.

- У всех есть фирменные блюда на Новый год, а у вас какое?

- Несколько последних праздников – это кролик. А до этого мы готовили оленину и пельмени сибирские.

- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?

- Мы ещё не начали, но настроение новогоднее появилось.

- Как вы думаете, какой подарок ждут от вас ваши близкие?

- Дети - точно игрушки.

- Какое блюдо вы хотите приготовить к праздничному столу?

- Как обычно – оливье!

- Здравствуйте. Есть ли у вас новогоднее настроение?

- Конечно есть, каждый день смотрю в календарь, чтобы дождаться Нового года.

- Какое фирменное блюдо вы ждёте на праздничном столе?

- Мандарины.

- Какие подарки хотели бы, чтобы вам подарили?

- Самое главное - не подарки, а внимание окружающих.

- У многих северян есть коронное новогоднее блюдо. У вас есть такое блюдо и какое оно?

- Бутерброд с рыбой. Да, пап?

- Всё очень просто: нет никаких блюд, потому что мы ничего не успеваем с этими малышами! Вот и всё.

- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?

- Подготовка идёт полным ходом, уже потихонечку закупаемся продуктами на праздничный стол.

- А какое у вас фирменное блюдо на столе бывает?

- По классике! У нас салат оливье, но главное, внимание.

- Есть ли у вас новогоднее настроение?

- Да, конечно! Подарки купил, готовлюсь.

- Есть ли у вас любимое блюдо к Новому году?

- Да, селёдка под шубой.

- Какое блюдо вы будете готовить на новогодний стол?

- Фруктово-овощное.

- А какой, по вашему мнению, лучший подарок к Новому году можно подарить?

- Любовь близких.

- У вас есть любимое новогоднее блюдо?

- Оливье, как у всех, наверное.

- А какое лучший подарок вы ждёте в этот день?

- Встречи о всеми близкими, чтобы все были рядом.