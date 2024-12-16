Северянин Павел Самусенко завоевал три золотые медали на чемпионате мира по плаваниюПредновогодний ажиотаж на мурманском рынке труда: кого ищут работодатели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.24 19:30

Юные журналисты «Академии телевидения» заряжаются новогодним настроением земляков и дарят им оранжевые подарки

До нового года всего две недели, последняя из которых будет чуть длиннее из-за 6-дневных рабочих будней. И тем не менее, это пора готовить подарки и настраивать себя на праздничный лад.

Хорошее настроение землякам подарили ученики «Академии телевидения», которые вышли на улицы города, чтобы узнать у них о том, как они готовятся к Новому году, а заодно вручить им маленькие подарки.

- Как вы готовитесь к Новому году, который будет уже совсем скоро?

- Готовим подарки потихоньку, думаем, что приготовить на новогодний стол.

- У всех есть фирменные блюда на Новый год, а у вас какое?

- Несколько последних праздников – это кролик. А до этого мы готовили оленину и пельмени сибирские.

- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?

- Мы ещё не начали, но настроение новогоднее появилось.

- Как вы думаете, какой подарок ждут от вас ваши близкие?

- Дети - точно игрушки.

- Какое блюдо вы хотите приготовить к праздничному столу?

- Как обычно – оливье!

- Здравствуйте. Есть ли у вас новогоднее настроение?

- Конечно есть, каждый день смотрю в календарь, чтобы дождаться Нового года.

- Какое фирменное блюдо вы ждёте на праздничном столе?

- Мандарины.

- Какие подарки хотели бы, чтобы вам подарили?

- Самое главное - не подарки, а внимание окружающих.

- У многих северян есть коронное новогоднее блюдо. У вас есть такое блюдо и какое оно?

- Бутерброд с рыбой. Да, пап?

- Всё очень просто: нет никаких блюд, потому что мы ничего не успеваем с этими малышами! Вот и всё.

- Скоро Новый год, как вы к нему готовитесь?

- Подготовка идёт полным ходом, уже потихонечку закупаемся продуктами на праздничный стол.

- А какое у вас фирменное блюдо на столе бывает?

- По классике! У нас салат оливье, но главное, внимание.

- Есть ли у вас новогоднее настроение?

- Да, конечно! Подарки купил, готовлюсь.

- Есть ли у вас любимое блюдо к Новому году?

- Да, селёдка под шубой.

- Какое блюдо вы будете готовить на новогодний стол?

- Фруктово-овощное.

- А какой, по вашему мнению, лучший подарок к Новому году можно подарить?

- Любовь близких.

- У вас есть любимое новогоднее блюдо?

- Оливье, как у всех, наверное.

- А какое лучший подарок вы ждёте в этот день?

- Встречи о всеми близкими, чтобы все были рядом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире05:30«Удиви меня». Документальный фильм (12+)06:15«Международные новости». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в октябре 2024 года увеличилась на 12,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика