Юные журналисты «Академии телевидения знакомятся с работой Мурманской областной Думы

Учёба в «Академии телевидения» - это не только написание текстов, съёмка сюжетов, но и разнообразные встречи и пресс-конференции. В этом раз юные журналисты побывали в Мурманской областной Думе.

Мурманская областная Дума распахнула свои двери для будущих корреспондентов «Академии телевидения». Формат пресс-конференций для ребят уже дело обычное. Им было интересно всё. Начиная с того, чем занимаются парламентарии, до того, как стать народным избранником.

Ирина Витман, ученица «Академии телевидения»: «Интересно узнать, чем занимается депутат, какая задача стоит перед областной Думой, что тут делают и какие решения принимают».

Виталий Мерзлов, ученик «Академии телевидения»:

- Виталя, поделились, какие вопросы подготовил сегодня депутату?

- Я хочу узнать, как стать депутатом. Да, я думаю это очень интересно, ответственно. Я думаю, что это очень важная работа.

А отвечал на вопросы ребят депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов. В первую очередь парламентарий рассказал о своей карьере журналиста. Михаил работал на Кандалакшском телевидение. Неоднократно становился призёром и победителем различных региональных, всероссийских и международных журналистских конкурсов: «ТЭФИ-регион – 2006», «Вместе», «Живое слово», «На Мурманском рубеже» и других. Победитель регионального конкурса «Лидеры Севера», полуфиналист конкурса «Лидеры России».

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «Это программа «Пульс города» компании «РТВ-4». Журналисты такого профиля – универсалы. Мы освещали всё: от того, как спасатели снимают котёнка с дерева, до того, как проходят заседания городского Совета депутатов».

Рассказал Михаил и о том, как стал депутатом, какие вопросы решает по Кандалакшскому округу и как ведёт работу с обращениями.

Ребята в свою очередь предложили свои инициативы для рассмотрения.

- Если бы ты была депутатом, то какой бы ты проект предложила?

Ульяна Зайцева, ученица «Академии телевидения»: «Я повторила бы Заполярный бал. Я была участницей Заполярного бала, мне очень понравилось. Мы продолжаем общаться с ребятами, с которыми познакомились на нём».

После пресс-конференции начинающие журналисты осмотрели большой зал заседаний облдумы, где депутаты собираются для решения вопросов, связанных с законотворческой деятельностью региона, здесь же проходят горячие дискуссии и голосования.

Каждый журналист-универсал нашего региона хотя бы раз был в этих стенах. Возможно, вернуться сюда уже в роли профессионалов и наши юные журналисты.

«Академия телевидения» ведёт набор в группы по разным направлениям. Подробности, указаны в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».