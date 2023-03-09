Юные журналисты из «Академии телевидения» удивились весенней замкнутости мурманчан, или О подарках на 8 Марта
В опросе учувствовали Вероника Подгурская и Тамара Адеишвили. Будущие журналисты самостоятельно подходили к прохожим и задавали вопросы, связанные с 8 Марта.
- Как вы относитесь к празднику 8 Марта и празднуете ли Вы его вообще?
- Празднуем, очень хорошо. Женский день, подарки дарят. Я дарю подарки. Очень весело. Нравится праздник, замечательный.
- Маме дарил путешествие на море.
- Как она отреагировала?
- Порадовалась, конечно.
- Бывало ли такое, что вашей девушке не понравился подарок к 8 Марта?
- Ну, она, скорей всего, это не показывала. Наверное, бывало.
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- Тамар, как тебе впечатления?
Тамара Адеишвили, ученица «Академии телевидения»: «Очень хорошо, но немного сложновато людей находить, ловить их».
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- Какой подарок Вы ожидаете от мужчин?
- Вы знаете, что-то больше, чем я.
- Какие у вас ожидания?
- Жду сюрприз.
- Мне очень не нравится, что на женский праздник дарят вещи для дома. Вот это совершенно другая ипостаси, хочется именно для себя, что-то красивое, интересное, а не то, чтобы это дома стояло.
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- Как у тебя впечатления?
Вероника Подгурская, ученица «Академии телевидения»: «Странно очень. Это интересно, но люди убегают почему-то. А что нужно сделать, чтобы люди не убегали, я не знаю. Ласковее разговорить? Что-то им всем не нравится».
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- Что Вы обычно дарите женщинам?
- Как правило, цветы.
- Какие цветы им нравятся?
- Моим женщинам - тюльпаны.
- Такой красивый праздник, счастливый. Что вы дарите свои женщинам, девушкам?
- Стараюсь цветы.
- Какой необычный подарок Вы дарили своей женщине, девушке?
- Цветы. Что может быть лучше цветов в это прекрасный весенний праздник.
Юные журналисты волновались, но с задачей справились. А если вам близка и интересна работа в СМИ, то в «Академии телевидения» можно присоединиться к группе «Я-журналист». Все вопросы по номеру телефона 75-31-31.