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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.22 19:30

Юные журналисты мурманской «Академии телевидения» взяли интервью у сотрудника МЧС Марии Перминовой

Пресс-конференцию для самых юных корреспондентов Заполярья провели в «Академии телевидения». В Медиа-школе ребят учат задавать вопросы и не бояться выступать перед аудиторией. Воспитанники к встрече подготовились серьёзно и заранее обдумали, о чем будут вести беседу с Марией Перминовой. Сотрудник МЧС вот уже 8 лет несёт службу вместе с собакой Грайсом.

Анна Мельниченко, ученица «Академии телевидения»: «Эта пресс-конференция для меня первая, я бы хотела узнать больше о профессии МЧС, так как помимо журналистики я бы хотела в будущем попробовать себя в этой профессии».

Атмосфера в аудитории царила праздничная. День 8 марта стал поводом для сюрпризов. Мальчики перед интервью подарили жёлтые тюльпаны и девчонкам из «Академии телевидения», и гостям, включая и съёмочную группу «Арктик-ТВ».

Мария Перминова и золотистый ретривер Грайс спасают людей. Работать кинологом девушка хотела с детства, но и теперь не мыслит себя на другом месте. У ребят такая необычная служба вызывает неподдельное любопытство.

Степан Комендов, ученик «Академии телевидения»: «Были ли у вас случаи спасения животных?».

Спасатель и кинолог отвечает откровенно: «Бывало всякое. Питомцы любят исследовать необычные места, поэтому часто попадают в передряги». 

Мария Перминова, спасатель Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Часто животные между гаражами проваливаются в ямы, их надо оттуда доставать. Кошки проваливаются в системы трубопроводов вытяжки, сами они выбраться оттуда не могут, поэтому приходится их высвобождать из западни».

На чаще приходится спасать людей. Сотрудники МЧС приходят на помощь заблудившимся в лесу грибникам, уехавшим и пропавшим экстремалам на снегоходах, людям, попавшим под лавину. Мария Перминова говорит, что, когда Грайс спит в отряде, значит, в городе всё хорошо и спокойно.

Завершилась пресс-конференция необычно.  Грайс показал, на что способен. Не просто собака-спасатель, но и настоящий артист. В свободное от поиска пропавших людей и их спасения время этот пёс помогает детям вместе с общественной организацией канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы». Общение с собакой благотворно влияет на психоэмоциональное состояние особенных ребятишек.

Все истории, эмоции и яркие впечатления начинающие журналисты фиксируют, по итогам встречи от них педагоги ожидают получить материалы: видеосюжет, подкаст или пост в социальной сети.

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