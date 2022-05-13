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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.22 19:30

Юные журналисты пригласили в гости мурманского режиссёра Екатерину Мавлютову

Сколько длится съёмочный день? Как формируется киногруппа? Сложно ли работать с людьми без опыта? Как попасть в кино? Каким должен быть актёр? Сложно ли работать в кадре на севере? Такие вопросы во время пресс-конференции задали начинающие журналисты «Академии телевидения», мурманскому режиссёру Екатерине Мавлютовой. Пообщалась со специалистом и Елена Граматчикова. 

Проект «Академия телевидения» помогает юным северянам реализовать себя в медиа творчестве, ученики получают не просто навыки профессии, они учатся ораторскому мастерству, режиссуре, написанию сценариев и журналистских материалов. 

Софья Сохрякова, ученица «Академии телевидения» по направлению «Я журналист»: «Мне нравится сниматься, как-то развиваться в этой сфере. Я уже занимаюсь год».

- Что тебе интересно узнать о кинопроизводстве?

- Всё! Как снимается, сколько людей, сколько это займёт времени?

Воспитанница «Академии телевидения» Софья Сохрякова уже успела побыть в роли телеведущей на канале «Арктик-ТВ» и, например, поздравить северянок с Международным женским днём.

«Академия» - это ещё и площадка для пресс-конференций. В этот раз в гостях у начинающих журналистов мурманский режиссёр Екатерина Мавлютова. Девушка не понаслышке знает о нюансах создания кинолент. Не так давно она принимала участие в сьёмках короткометражного фильма «Капсула времени».

Екатерина Мавлютова, режиссёр, г. Мурманск: «Я в кинопроизводстве с девятнадцатого года. За это время я выступаю как актриса-сценарист, режиссёр - второй режиссёр. Буду рассказывать подрастающему поколению о кинопроизводстве, делиться опытом, возможно, давать какие-то советы, отвечать на их вопросы».

А вопросов творческие ученики задают немало. На них приходится отвечать и преподавателям курса.

Нина Башмакова, педагог курса «Я журналист»: «Это самое кайфовое - работать с творческими детьми. Они же самые непредсказуемые, самые интересные. Во-первых, эти дети, которые дарят мне идеи, помогают реализовывать мои же идеи, постоянно вдохновляют, постоянно толкают на участие в чём-то, где-то на общение».

Пресс-конференция - одним из заключительных уроков курса журналистики в «Академии телевидения». 

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