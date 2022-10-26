Юные журналисты провели пресс-конференцию с выдающимися представителями спортивной индустрии региона

Школа Олимпийского резерва в Мурманске славится разнообразием экстремальных видов спорта и талантливыми воспитанниками. Это не может не привлечь внимание юных журналистов «Академии телевидения». Ребятам интересно выяснить, что же такое сноукайтинг, где катаются на сноуборде летом? И становятся ли ученики школы олимпийскими чемпионами?

Что самое сложное в работе журналиста? Сбор информации? Анализ гостя? Или составление вопросов? В «Академии телевидения» учат и тому, и другому. Так юные мастера пера самостоятельно провели пресс-конференцию с выдающимися представителями спортивной индустрии региона.

Школа Олимпийского резерва в Мурманске славится разнообразием экстремальных видов спорта и талантливыми воспитанниками. Это не может не привлечь внимание юных журналистов «Академии телевидения». Ребятам интересно выяснить, что же такое сноукайтинг, где катаются на сноуборде летом? И становятся ли ученики школы олимпийскими чемпионами?

Илья Шмаков, тренер по сноуборду: «Они молодцы. У них были интересные вопросы, некоторые милые. Мы максимально со своей стороны рассказали им о нашем виде спорта - о сноуборде. Я не знаю, но надеюсь, что им понравилось. Может быть, кто-то из них к нам в секцию придёт на днях записываться».

А когда перед вами сидит девятнадцатилетний чемпион, желание заняться спортом появляется непроизвольно. Например, Никита Абозовик - пятикратный победитель Первенства России по сноуборду и призёр многих других соревнований. Он поделился с начинающими корреспондентами историей своего успеха и дал школьникам пару советов.

Никита Абозовик, мастер спорта России: «Трудолюбие и вовлечённость в то, что ты делаешь. Нужно просто любить то, что ты делаешь. Нужно заниматься тем, к чему тебя тянет больше всего. Попробовать, и может быть, реально попрёт, как говорится. Если нет, попробовать что-то другое, развиваться можно в совершенно разных направлениях, я в этом уверен».

Для того чтобы качественно провести интервью, необходимо тщательно к нему подготовиться, узнать собеседника, разобраться в теме и подготовить небанальные вопросы.

Вероника Терещенко, ученица «Академии телевидения»: «Готовясь к этой пресс-конференции, я очень долго искала информацию, потому что она не везде есть, не на всех сайтах. Есть какие-то отсылки, но там совершенно не то, что нужно. При составлении конкретных вопросов у меня затруднений не возникло, потому что я прочитала какой-то кусок информации по поводу спикера, у меня сразу же в голове вопрос вырисовывался».

Несмотря на скованность и волнение перед пресс-конференцией, ребята входят в роль журналистов и профессионально общаются со спикерами.

- В мир сноубординга вас привёл ваш отец. А какие изначально у вас были цели и намерения, какие эмоции вы получили, когда в первый раз встали на сноуборд?

И вот, когда интервью заканчивается, ученики «Академии» чувствуют гордость за то, что смогли преодолеть стеснение и получили полные ответы на свои вопросы.

София Стрекаловская, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось. Вид спорта - сноуборд мне очень интересен. Все спикеры давали развернутые ответы, было очень интересно их слушать. Вопросы были тоже очень интересные. В общем, я провела пресс-конференцию с удовольствием».

Школьники хорошо подготовились к пресс-конференции, поэтому полученный результат ещё больше вдохновил ребят на выбор будущей профессии журналиста.