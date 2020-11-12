Юные журналисты ЗАТО Александровск в рамках проекта «Академия журналистики» продолжают оттачивать своё мастерство

На этот раз ребята попробовали самостоятельно снять полноценный сюжет, но не без помощи наставников.

О пополнении коллекции краеведческого музея Полярного начинающие корреспонденты проекта «Академия журналистики» узнали из интернета. Было решено сделать на эту тему сюжет-зарисовку. За подробностями юные журналисты отправились к главному хранителю музея, чтобы из первых уст услышать об уникальном предмете.

Олег Вербин, главный хранитель музейных предметов городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «У нас в музее появляется впервые, поэтому для нас это радость. Без неё коллекция была бы несколько ущербна. Что это за предмет? Это бронзовая медаль, которая вручалась участникам строительства и открытия города в Екатерининской гавани – будущего Александровска».

Передали медаль с тёмным налётом, так она выглядела при получении. Неудивительно, изделию более 120 лет! За это время бронзовый артефакт прошёл путь, который сложно отследить. Неясно даже, кому эту медаль вручили. Очевидно, что награду получил не самый высокий чин, ведь почётным гостям дарили серебряные изделия. С одной стороны красуется профиль царствующего на момент образования Полярного - Александровска императора, с другой отчеканена панорама Екатерининской гавани. Увы, до сих пор достоверно неизвестно, кто является автором оригинала этого изображения».

Олег Вербин, главный хранитель музейных предметов городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «Первоисточника найти не удаётся, поэтому будем считать, что Маховский является автором первого изображения Екатерининской гавани, которая попала нас страницы книги «Живописная Россия», а потом его скопировали на медаль».

В музее есть и другая монета, репродукция первой. Её изготовил к одному из юбилеев города работник 10-го судоремонтного завода. Цели создать точную копию, конечно, не было, репродукция выполнена из латуни, она вдвое меньше оригинала и нанесённые надписи несколько отличаются.

Юным журналистам стало интересно, насколько полярнинцы знакомы с историей родного города. Вопросы прохожим они задавали простые: «В каком году был образован Полярный? Как он назывался раньше?».

Проверка эрудиции александровцев в задачи работы над сюжетом не входила, ребятам было важно попробовать сам способ получения информации – опрос. Пусть прошло не всё гладко, но начинающие корреспонденты старались.

Вероника Мадюкина, участница проекта «Академия журналистики», г. Снежногорск: «Да, были трудности, не все соглашались отвечать. Надо расположить к себе человека, чтобы он не боялся сказать».

Валерия Мазурова, участница проекта «Академия журналистики», г. Снежногорск: «Я первый раз выступила в роли оператора. Это был интересный опыт, научилась снимать красивые виды».

Оценить, насколько справились юные корреспонденты и операторы, предстоит вам, нашим зрителям. Впереди у ребят новые истории и новые сюжеты.