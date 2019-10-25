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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.19 19:30

Юные знатоки открыли сезон интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

В Мурманской области дан старт сезону интеллектуальных игр «Что? Где?  Когда?». Школьникам и студентам предстоит пройти четыре  этапа, по итогам которых определится абсолютный победитель.

Региональный чемпионат «Что? Где? Когда?» включает в себя 4-е игры, по итогам каждой юные знатоки набирают баллы. Та команда, которая соберёт больше всего баллов, станет абсолютным победителем сезона и отправится представлять регион на всероссийском уровне. В прошлом году чемпионами стали ребята-семиклассники из команды «Микротворцы».

«Мы играли в «Экспоцентре» Казани, он был очень большой,  - вспоминает Артём Олехин, капитан команды «Микротворцы». - Нам всё понравилось: нас хорошо встретили, мы жили два дня  в санатории. Отвечали на 84 вопроса, было довольно сложно, огромная конкуренция, больше 30 команд в нашей младшей группе, но мы заняли не самое лучшее место. Как сказал наш тренер, мы играли не для того, чтобы получить хороший результат, а для того, чтобы набраться опыта. Это связано с тем, что мы очень молодые – все семиклассники».

Команда «Микротворцы» уверена, что в этом году они снова одержат победу. У ребят есть своя стратегия и график интеллектуальных тренировок. Есть в этом сезоне и новички - ученики гимназии из Полярного.

Предыдущие составы команды «Школяры» не раз завоевывали призовые места, теперь побед ждут от нынешних десятиклассников – юных химиков и биологов. 

«Я очень люблю темы, связанные с естественными науками и с историей тоже, - рассказывает Юлия Малахова, участница команды «Школяры». - Это интересно, тем, что ты изучаешь эти предметы, в этом крутишься».

Программа первого этапа включает в себя три тура по 12 вопросов. На то, чтобы дать ответ, знатокам даётся всего минута. За 60 секунд школьникам нужно успеть выстроить логическую цепочку, вспомнить содержание классической литературы или современных песен и фильмов, так как вопросы из разных сфер. А на некоторые задания найти ответ помогает только смекалка.

В этом сезоне участвуют 87 команд, более 500 школьников и студентов в возрасте до 18 лет. Это рекорд за все годы проведения чемпионата «Что? Где? Когда?».

«Если раньше мы ограничивались родной площадкой в Мурманске, то сегодня у нас огромное количество участников, - говорит Антон Дубовицкий, заместитель ЦДОД «Лапландия». – Есть площадка в Апатитах, есть заявки от других муниципалитетов. Я думаю, что в следующем году мы ещё больше расширим территорию данного движения, в регионе оно у нас представлено очень сильно».

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