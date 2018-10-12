Юных александровцев поощрили стипендиями

Список стипендиатов ЗАТО Александровск пополнился на полсотни фамилий. Таким образом муниципалитет поощряет юное поколение за их старательную учёбу, активную гражданскую позицию и успехи в спорте и искусстве.

Первыми на сцену поднимаются те, кто своей учебной деятельностью доказал индивидуальность и целеустремленность. В их числе юные исследователи, отличники по всем предметам, победители олимпиад.

Не менее важными в ЗАТО считаются и успехи ребят в области культуры и искусства. Таланта юным певцам, артистам и музыкантам не занимать. Состав стипендиатов-спортсменов как всегда колоритен: баскетболисты, шахматисты, представители различных видов единоборств.

Одна из важных номинаций – общественно-полезная деятельность. Волонтерство развивается в большом ЗАТО все стремительнее. Помощь близкому – вот основная задача любого добровольца. А грамота приятный бонус в портфолио.

Ежемесячно в течение года перспективная молодежь будет получать денежное довольства. На что потратят приятный бонус за труды уже задумываются.

Церемонию вручения стипендий украшают самодеятельные коллективы. В подарок лучшим александровцам яркие номера. Общая фотография на память и вперед к новым вершинам знаний, спорта, творчества.