Юных мурманских хоккеистов будут тренировать по системе НХЛ

Это стало возможным с появлением в городе новой школы, куда родители могут пристроить своих детей. Расположилась секция в помещении Ледового дворца спорта. Когда-то оно использовалось под склад, сейчас же расположился современный тренировочный центр.

Новый клуб подготовки юных хоккеистов в Мурманске позволит маленьким спортсменам не только увлечься игрой, но и получить уникальные знания. Аналогов представленным в секции программам обучения в нашем регионе нет. Тренеры адаптировали и разработали уникальную систему занятий специально для жителей Заполярья. Похожий принцип тренировок используют именитые клубы НХЛ.

- Я считаю, что для нашего Мурманска и для области в целом – это большой-большой плюс, - говорит Игорь Семенов, старший тренер. - Это направление будет у детей востребовано. Я думаю, что мы добьёмся хороших результатов, если будем в совокупности проводить тренировки и на льду, и в этом зале.

В школу олимпийского резерва можно попасть не раньше девяти лет, а здесь заниматься хоккеем можно уже с трёх. Возможно, именно этот факт поможет мальчишкам и девчонкам с большей лёгкостью добиться успехов во владении клюшкой.

- Я уверена, что школа олимпийского резерва будет активно сотрудничать с этой организацией для того, чтобы иметь возможность брать в аренду современную площадку, - считает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Либо будут готовить совместно спортсменов для сборной команды школы, для сборной команды Мурманской области.

Малышам решившим пойти по пути Александра Овечкина даже не придётся мерзнуть. Занятия проводят не только на льду, но по большей части в тёплых помещениях на специальном покрытии, по которому, к слову, можно кататься на коньках, не боясь упасть и получить травму.