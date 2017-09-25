Юных северян готовят к жизни предпринимателей

Федеральная программа «Ты - предприниматель» в Мурманске перешла на новый школьный этап. Начиная с прошлой недели, эксперты посещают учебные заведения, где обсуждают со старшеклассниками достоинства предпринимательской деятельности.

Школьный этап федеральной программы «Ты - предприниматель», которая недавно стартовала в Мурманской области, уже прошёл в Североморске, а также нескольких школах областного центра.

В актовом зале школы № 49 на необычную лекцию собрались старшеклассники. Об успешных примерах предпринимательской деятельности молодых бизнесменов школьникам рассказывают эксперты федеральной программы «Ты – предприниматель». Среди примеров, компании, которые знает каждый – социальная сеть «ВКонтакте» и популярный видеохостинг «Ютуб». «Необходимо начальные навыки предпринимательской деятельности давать уже в школе, - считает Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области. - Сегодня это не делается, к сожалению, и в университетах это не происходит, мы были уже и в вузах региона, рассказывали о предпринимательской деятельности».

Программа «Ты - предприниматель» направлена, прежде всего, на помощь в открытии своего дела, поэтому ориентирована на более старшее поколение. Однако, советы экспертов школьники слушают с интересом и взрослой осознанностью.

- Я считаю, что такие уроки важны и необходимы, так как они помогают вырастить новое поколение умных, талантливых и предприимчивых людей, которые будут способствовать становлению рыночной экономики в нашей стране, развитию свободы и демократии, - говорит Константин Жучков, ученик 10 «В» класса СОШ № 49.

Очередной этап программы «Ты - предприниматель» продолжится лекциями в школах Кировска и Апатитов. И, возможно, слоган проекта «Реализуй свои мечты, а не чужие» станет главной целью в жизни для кого-то из ребят.