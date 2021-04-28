Юных северян научили азбуке дорожного движения

В Гаджиево итоги четырёхлетней деятельности подвели инспектора дорожного движения одной из школ города. Свои знания ребята передавали воспитанникам детских садов и младшим товарищам.

Четыре года назад этих талантливых и дружных ребят посвятили в юные инспекторы дорожного движения. За это время совместно с дорожными полицейскими ЗАТО Александровск были проведены десятки обучающих и профилактических мероприятий, ставших традиционными, например, акции «Засветись» с выдачей светоотражающих элементов или «Пристегнись» - для водителей, перевозящих в автомобиле детей. Но самыми главными слушателями юидовцевстали, конечно, младшеклассники и детсадовцы.

Для многих ребят работа в сфере безопасности дорожного движения станет и профопределяющим фактором. В будущем из школьников могут получиться полноценные автоинспекторы или сотрудники других подразделений полиции.

Авторами многих акций и постоянной опорой юидовцев были родители. Вместе они продумывали сюжеты спектаклей и разучивали тексты для борьбы с безграмотностью на дороге.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Родители, конечно, тоже состоят в отряде «ЮиД», мы проводим с ними такие мероприятия, как родительский патруль, напоминая детям о ПДД от лица взрослых».

В каждом городе большого ЗАТО есть свои отряды инспекторов дорожного движения. Они давно стали узнаваемы и остаются примером для юных александровцев, демонстрируя навыки безопасного поведения на улицах муниципалитета.