Юных северян ждут тёплые и яркие детские сады

Скоро новый учебный год. А вернувшиеся из отпусков юные мурманчане, пойдут в детские сады. Очень важно, чтобы их пребывание в дошкольных учреждениях было комфортным и безопасным. Проверить, как продвигается ремонт в детском саду № 89, приехал глава города Андрей Сысоев.

Мурманский детский сад № 89 состоит из нескольких корпусов. Один из них, например, был построен в 1967 году. В предыдущие годы здесь заменили оконные блоки, отремонтировали полы в галереях и установили видеонаблюдение. Сейчас в здании на улице Александра Невского, 85а ремонтируют пищеблок.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Детям нужно не только комфортное содержание, но они должны быть и накормлены. Они ещё должны и отдохнуть. Конечно, ремонт в пищеблоке, который мы посмотрели, по сути, сделано всё с нуля: меняется кафельная плитка, меняются радиаторы системы отопления».

В учреждении ремонтируют кровлю над пристройкой. А ещё на прогулочных площадках появились новые яркие теневые навесы, которые защитят малышей от капризов северной погоды.

Наталья Позднеева, заведующая мурманским детским садом № 89: «Сейчас мы этот вопрос закрыли полностью. На каждой прогулочной площадке установлены теневые навесы. Поэтому мы сможем гулять в любую погоду, не исключая дождливые дни, ветреные, снежные».

Всего этот детский сад посещают 500 воспитанников. Есть группы для детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития и консультационный центр для родителей, чьи малыши не могут ходить в детский сад.