В Совете Федерации прошла юбилейная 10-я торжественная церемония награждения детей и подростков, которые не остались равнодушными и проявили мужество в экстремальных ситуациях, спасших чьи-то жизни. Среди награжденных были и две девушки из Мурманской области.

Юных северянок удостоили медалей Совета Федерации «За проявленное мужество».

Уже ставшее традиционным награждение состоялось в Москве в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «В самой трудной ситуации вы не растерялись, вы не испугались, вы не струсили. Вы не сбежали, а пришли на помощь попавшим в беду людям - спасали из огня, воды. Спасали от опасных преступников и вообще. О каждом подвиге вашем можно написать отдельную книгу».

Например, наша землячка Саша Андреева отдыхала с подругами на побережье Балтийского моря, когда увидела девочку 11-ти лет, попавшую в сильное течение рядом с волнорезами. Времени на раздумья не было. Александра говорит, что на её месте так сделал бы каждый. В этом и есть, по её словам, человечность.

Александра Андреева, награждённая медалью «За проявленное мужество»: «Я, услышав крики о помощи, поплыла в её сторону и начала пытаться закинуть её на волнорез. Она, в свою очередь, начала меня топить, хватая за шею. Но я, набрав побольше воздуха, ушла под воду с головой и начала закидывать её на волнорез. Первый раз у неё не получилось - она соскользнула, второй раз я уже зацепилась за канаты, и она зацепилась, поползла в сторону берега. Я, прикрывая спиной её от волн, шла за ней. Она в свою очередь выбралась на берег, где её подхватили двое мужчин, я вышла за ней».

Смелость, неравнодушие и милосердие - это то, что объединяет этих молодых ребят. Символично что медали «За проявленное мужество» юным участникам торжественной церемонии вручали Герои России.

А в Мурманске губернатор вручит награду северянке Яне Шапиевой, которая в свои 14 лет проявила немалую смелость во время пожара деревянного дома в селе Колвица, она вывела двух своих братьев и сестру на улицу через окно второго этажа.