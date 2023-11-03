Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работуБлаготворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.23 19:30

Юных северянок удостоили медалей Совета Федерации «За проявленное мужество»

В Совете Федерации прошла юбилейная 10-я торжественная церемония награждения детей и подростков, которые не остались равнодушными и проявили мужество в экстремальных ситуациях, спасших чьи-то жизни. Среди награжденных были и две девушки из Мурманской области.

Юных северянок удостоили медалей Совета Федерации «За проявленное мужество».

Уже ставшее традиционным награждение состоялось в Москве в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «В самой трудной ситуации вы не растерялись, вы не испугались, вы не струсили. Вы не сбежали, а пришли на помощь попавшим в беду людям - спасали из огня, воды. Спасали от опасных преступников и вообще. О каждом подвиге вашем можно написать отдельную книгу».

Например, наша землячка Саша Андреева отдыхала с подругами на побережье Балтийского моря, когда увидела девочку 11-ти лет, попавшую в сильное течение рядом с волнорезами. Времени на раздумья не было. Александра говорит, что на её месте так сделал бы каждый. В этом и есть, по её словам, человечность.

Александра Андреева, награждённая медалью «За проявленное мужество»: «Я, услышав крики о помощи, поплыла в её сторону и начала пытаться закинуть её на волнорез. Она, в свою очередь, начала меня топить, хватая за шею. Но я, набрав побольше воздуха, ушла под воду с головой и начала закидывать её на волнорез. Первый раз у неё не получилось - она соскользнула, второй раз я уже зацепилась за канаты, и она зацепилась, поползла в сторону берега. Я, прикрывая спиной её от волн, шла за ней. Она в свою очередь выбралась на берег, где её подхватили двое мужчин, я вышла за ней».

Смелость, неравнодушие и милосердие - это то, что объединяет этих молодых ребят. Символично что медали «За проявленное мужество» юным участникам торжественной церемонии вручали Герои России.

А в Мурманске губернатор вручит награду северянке Яне Шапиевой, которая в свои 14 лет проявила немалую смелость во время пожара деревянного дома в селе Колвица, она вывела двух своих братьев и сестру на улицу через окно второго этажа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:30«Здоровый Север». Тематическая программа (12+)01:00«Новодевичий монастырь». Документальный фильм (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Рабочий календарь: длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепляется на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика