Юных туристов из Санкт-Петербурга выручили заполярные спасатели

Специалисты МЧС доложили о том, что группу детей, которая стала свидетелем схода лавины в районе горы Маннепахк, доставили в Апатиты.

Напомним, под снежные массы попала девочка, участница тургруппы из Санкт-Петербурга, спасти ребёнка не удалось.

Несмотря на трудности, в том числе сложные погодные условия, операцию по транспортировке группы из 15 человек с места ЧП, а это около 10 километров от станции Имандра, удалось организовать в минимально возможные сроки.

Дополнительно была эвакуирована ещё одна группа туристов, двигавшаяся по тому же маршруту. 38 человек (из них 31 несовершеннолетний) доставлены в Апатиты, где их ждёт отдых и горячее питание.

На протяжении всего пути от Имандры до вокзала Апатитах с пострадавшими работал психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Дмитрий Плотников, врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Детские туристические группы прибыли в санаторий на территории города Апатит, организовано их всестороннее обеспечение».