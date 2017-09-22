Юным гениям – необычный образовательный центр

Для одарённых детей в Мурманской области планируется создать особые условия образования. Программа по выявлению юных гениев работает в регионе давно, теперь правительство планирует создать в Заполярье условия для того, чтобы такие дети получали возможность развиваться интенсивнее. Для этого в Мурманской области планируется создать особый образовательный центр, где с молодыми интеллектуалами будут работать учёные Кольского научного центра и педагоги МАГУ.

Олимпиады, интеллектуальные игры, проект «Наука 0+» и программа «Шаг в будущее» - все эти мероприятия позволяют выявлять среди школьников одарённых в интеллектуальном плане детей. А дальше с юными гениями работают по особой программе. Для них 17 октября запустят «Кванториум», а в ноябре в Апатитах откроется специальный образовательный центр. В нём преподавать для молодых интеллектуалов будут учёные Кольского научного центра и педагоги МАГУ.

- Он будет работать по принципу профильных смен, которые будут разными. Мы задействуем лаборатории КНЦ, возможности Полярно-альпийского ботанического сада-института, - рассказывает Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Мы задействуем возможности науки для того, чтобы учёные читали лекции, проводили занятия на углублённом уровне, проводили соответствующие практикумы. Чтобы ребята могли знакомиться с лабораториями КНЦ, с нашей наукой и там проводить эту работу.

Смены в образовательном центре будут не только научные, но и гуманитарные. А позже посещать его начнут дети, достигшие высоких результатов в спорте.

На заседании правительства региона с докладом выступил и глава администрации Апатитов. Он рассказал о том, как в муниципалитете сражаются за социально-экономическую стабильность. «Во-первых, у нас полный порядок с бюджетом, - заверил участников заседания Николай Бова, глава администрации города Апатиты. - Приоритеты расставлены, много денег никогда не бывает. Но то, что есть - используется эффективно. Работаем без кредитов уже четвёртый год подряд. Это всё даёт хороший результат. Большая работа проводится, чтобы сохранить количество рабочих мест в малом бизнесе. 7 тысяч - это цифра, ниже которой для нас дело чести не опускаться

Кроме того, в Апатитах случилось долгожданное событие - отремонтировали дороги. Раньше они, по сравнению с другими муниципалитетами, находились в ужасном состоянии. Потратили на ремонт за последние пять лет около 500 миллионов рублей. Сейчас в Апатитах только 12% дорог не соответствует нормативам.