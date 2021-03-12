ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О коррекции характера человека, или Измениться самомуНужда заставила!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.21 19:30

Юным мурманчан с ограниченными возможностями здоровья нужна доступная среда

Для кого-то поход в школу, на работу – ежедневная рутина, а для человека с ограниченными способностями - тяжёлое испытание. Сегодня сити – менеджер Евгений Никора посетил филиал школы №27, где обучаются дети инвалиды, и узнал у родителей, с какими сложностями им приходится сталкиваться ежедневно.

Несмотря на все трудности, поход в школу для маленьких мурманчан с ограниченными возможностями здоровья –  это большая радость. Ведь именно там педагоги помогают ребятам приспособиться к жизни, узнать что-то новое. К тому же школьники получают возможность пообщаться с друзьями. Например, в филиале школы номер 27 учатся 79 особенных ребеёка.

Ирина Шилова, мама одного из учеников: «Ей нравится коллектив, она очень любит социум, она любит находиться в кругу друзей, знакомых, взрослых людей. Хорошо, что у нас есть такая школа для таких деток».

Главная задача родителей - привезти ребёнка в школу, поэтому в конце 2020 года администрация города приобрела автобус на два колясочных места и 7 посадочных. Благодаря ему дети без проблем могут ежедневно посещать учебное заведение. Специализированный транспорт забирает учеников по расписанию на остановках и отвозит в школу.

Елена Ципилева, мама одного из учеников: «Намного легче стало, так, в принципе, никаких замечаний».

Но не все ответственно подходят к выполнению своей работы. Родители особенных детей сетуют на управляющие компании, которые вовремя не убирают дворы – после длительных снегопадов выйти на улицу просто невозможно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда мы говорим о детях с ограниченными способностями, понятно, что это не просто удобство–неудобство, это возможность–невозможность выехать из дома на коляске. Это ситуация просто безобразная, когда управляющие компании, зная, что у них живут дети инвалиды, даже в этом случае не обеспечивают прочистку. Но на сегодняшний день всё нормально, с родителями пообщался, дети ходят в школу каждый день и родители мне сказали, что благодаря этому новому автобусу».

Для того чтобы ученики успешно усваивали образовательную программу и чувствовали себя в безопасности, в школе регулярно ведутся работы по созданию комфортной среды: оборудованы пандусы, поручни, приобретена специальная учебная мебель, функционирует лифт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30«Удивительные люди». Шоу талантов (12+)02:05«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона цены на морковь выросли на 6%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 4 копейки, доллар укрепился почти на одну копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Попечительский совет оценил итоги работы и планы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика