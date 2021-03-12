Юным мурманчан с ограниченными возможностями здоровья нужна доступная среда

Для кого-то поход в школу, на работу – ежедневная рутина, а для человека с ограниченными способностями - тяжёлое испытание. Сегодня сити – менеджер Евгений Никора посетил филиал школы №27, где обучаются дети инвалиды, и узнал у родителей, с какими сложностями им приходится сталкиваться ежедневно.

Несмотря на все трудности, поход в школу для маленьких мурманчан с ограниченными возможностями здоровья – это большая радость. Ведь именно там педагоги помогают ребятам приспособиться к жизни, узнать что-то новое. К тому же школьники получают возможность пообщаться с друзьями. Например, в филиале школы номер 27 учатся 79 особенных ребеёка.

Ирина Шилова, мама одного из учеников: «Ей нравится коллектив, она очень любит социум, она любит находиться в кругу друзей, знакомых, взрослых людей. Хорошо, что у нас есть такая школа для таких деток».

Главная задача родителей - привезти ребёнка в школу, поэтому в конце 2020 года администрация города приобрела автобус на два колясочных места и 7 посадочных. Благодаря ему дети без проблем могут ежедневно посещать учебное заведение. Специализированный транспорт забирает учеников по расписанию на остановках и отвозит в школу.

Елена Ципилева, мама одного из учеников: «Намного легче стало, так, в принципе, никаких замечаний».

Но не все ответственно подходят к выполнению своей работы. Родители особенных детей сетуют на управляющие компании, которые вовремя не убирают дворы – после длительных снегопадов выйти на улицу просто невозможно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда мы говорим о детях с ограниченными способностями, понятно, что это не просто удобство–неудобство, это возможность–невозможность выехать из дома на коляске. Это ситуация просто безобразная, когда управляющие компании, зная, что у них живут дети инвалиды, даже в этом случае не обеспечивают прочистку. Но на сегодняшний день всё нормально, с родителями пообщался, дети ходят в школу каждый день и родители мне сказали, что благодаря этому новому автобусу».

Для того чтобы ученики успешно усваивали образовательную программу и чувствовали себя в безопасности, в школе регулярно ведутся работы по созданию комфортной среды: оборудованы пандусы, поручни, приобретена специальная учебная мебель, функционирует лифт.