Юным победителя акции «Тотальный диктант» подарили экскурсию на телеканал «Арктик-ТВ»

Журналисты телеканала «Арктик-ТВ» любят принимать гостей. И в этот раз увидеть закулисье тележизни пришли дети – победители «Тотального диктанта». Наши сотрудники с удовольствием пообщались с ребятами и рассказали о своей работе.

Если театр начинается с вешалки, то телеканал - с ньюсрума. Это большой кабинет, в котором придумывают и пишут сюжеты журналисты. А ещё есть операторская, кабинеты дизайнера и технической службы, монтажные комнаты. В них происходит магия озвучки и монтажа сюжетов и программ. Нам даже довелось подслушать, как корреспондент Олеся Кривенко начитывает текст.

Сердцем телеканала по праву можно назвать студию. Сегодняшние гости узнали, что на «Арктик-ТВ» она мобильная - в одном пространстве располагаются несколько зон, где снимают разные программы, в том числе и «Новости».

Андрей Пономарев, победитель акции «Тотальный диктант»: «Интересно, как здесь все происходит, как снимается».

- А что особенно заинтересовало?

- Как снимается и монтируется видео.

Максим Кузь, победитель акции «Тотальный диктант»: «Всё понравилось, все заинтересовало. Особенно эта комната и камера прикольная».

Одной экскурсией дети не ограничились и с удовольствием рассказали о себе и своих успехах в «Тотальном диктанте». А здесь есть чем гордиться, ведь далеко не каждый взрослый справился с заданиями.

Ангелина Ильина, победитель акции «Тотальный диктант»: «В начале были лёгкие задания, потом стали посложнее. С одним я запуталась, в одном вместо подводника – подкранник написала. На пятерку рассчитывала, несложно было».

Забава Коновалова, победитель акции «Тотальный диктант»: «Я вообще к нему не готовилась. За день до акции мама говорит: «Завтра мы идём писать «Тотальный диктант». Никогда раньше не слышала об этом. Сложно не было. Думала, что в отличники не попаду, а очень классно получилось».

Одно из важных качеств журналиста – грамотность. И эти дети, если захотят, то в будущем с лёгкостью смогут стать корреспондентами или ведущими. Ведь в их способностях у нас сомнений нет – победа в просветительской акции это подтвердила.