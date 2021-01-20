Юным северянам – новые детские сады!

й сад на улице Достоевского начали строить летом прошлого года. Возведение идёт по графику, отмечает подрядчик, полностью выполнены подготовительные работы, начато возведение стен будущего здания и монтаж инженерных сетей. Но не обошлось без трудностей.

Вадим Кочетков, заместитель генерального директора компании подрядчика: «Трудности у нас по наружным сетям. При разработке грунта по дорожной сети мы обнаружили скалу. Сейчас принимаются проектные решения, как обойти этот участок».

Второе место проверки. А вот здесь есть отставание от графика строительства. Причин на то несколько, пояснил глава администрации Мурманска Евгений Никора. Первая – это тоже скала в грунте. Но проблему с ней уже устранили. Также были задержки в поставках панелей из Санкт-Петербурга. Решив этот вопрос, у строителей появилась третья загвоздка.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Загруженные панелями вагоны стоят в тупике, РЖД не пропускает их по своему графику. Сейчас будем решать вопрос с Октябрьской дорогой, учитывая, что это не просто стройка, а строительство детского садика в рамках нацпроекта. Надеемся откорректировать график прибытия вагонов через ОЖД с целью скорейшего прибытия вагонов на стройплощадку».

Чётко соблюдать сроки необходимо не только потому, что строят учреждения в рамках нацпроекта, а в первую очередь, из-за мест в детских садах. На эти объекты есть спрос. Уже осенью сюда должны пойти дети.

Владислав Сандурский, вице-губернатор Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «К апрелю месяцу он планирует ликвидировать отставание. В августе должна быть завершена большая часть строительных работ, в частности, и по благоустройству. Ввод в эксплуатацию в октябре месяце. Сейчас смотрим, как завершить до сентября месяца большую часть работ».

Также в рамках нацпроекта «Демография» в Заполярье строят ещё три детских сада в Мурмашах, Североморске и Алакуртти.