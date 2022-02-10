Юный крымчанин увёз в Крым толстовку со слоганом «На Севере - жить!» и много положительных эмоций

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с участником всероссийской акции «Ёлка желаний» 16-летним Константином Мальгавко из Республики Крым.

Открытку с мечтой парня о том, что он хочет увидеть северное сияние, вице-премьер Юрий Трутнев снял с ёлки желаний в канун Нового года. А на день рождения мальчик получил подарки от вице-премьера, а также сертификат на поездку в Мурманскую область. В столице Заполярья крымчанин вместе с мамой пришёл в гости к главе региона Андрею Чибису, там ему вручили фирменную толстовку со слоганом «На Севере - жить!».

По словам мальчика и его мамы, из Мурманской области они уезжают только с положительными эмоциями. Особые впечатления у южан вызвала доброта и отзывчивость жителей нашего региона, достопримечательности, среди которых «Снежная Деревня», а также охота за северным сиянием и катание на оленьих упряжках.