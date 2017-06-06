Юный мурманчанин считает, что Александр Пушкин зря стеснялся своего роста

Богатырь на улице Пушкинской, рядом - Царевна-Лебедь и Баба- Яга… Такое зрелище можно увидеть в Мурманске только раз в год. Это уже 218 годовщина со дня рождения великого русского писателя. По традиции в «Пушкинский день» в библиотеках проводятся чтения произведений Александра Сергеевича, а в доме творчества имени Кирова – конкурсы на знание фактов из жизни литературного гения. В этот раз каверзные вопросы ребятам задавали герои произведений Пушкина.

Создатель современного русского языка, великий поэт. Имя Александра Пушкина знакомо каждому. А вот насколько школьники хорошо ориентируются в его творчестве, решили проверить сотрудники мурманской «Кировки». На помощь к ним пришли Богатырь, Баба Яга, Царевна-Лебедь и, конечно, кот-учёный

- Так уж получилось, что наше учреждение находится на Пушкинской улице, поэтому здорово отмечать этот день перед нашим ДК, - говорит Павел Родионов, заведующий отделом Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Дети знакомятся с творчеством Александра Сергеевича на протяжении долгих лет учебы. Те, кто помладше ещё не знают о «Евгении Онегине» и «Капитанской дочке», зато могут нарисовать любимых героев на асфальте и сходу перечисляют названия почти всех сказок.

Жизнь литературного светила до сих пор полна загадок, над которыми бьются исследователи. Что радует, мурманские дети тоже знают несколько легенд о писателе, выходящих за пределы школьной программы.

- Он был низкого роста и женился на высокой девушке, - сообщает некоторые подробности из жизни поэта юный мурманчанин Федор Чемерский. – Он стеснялся с ней танцевать. Мне кажется, что это глупо, лучше бы он показал, что он низкий, но может танцевать.

Каждый участник праздника при желании мог прочитать любимые стихи Александра Пушкина. Например, мурманчанка Софья Козлова, выбрала произведение «Сижу за решёткой…», в котором, как она считает, поэт чувствовал себя в России, как в темнице.

Всероссийский «Пушкинский день» - праздник государственный, а с 2011 года это ещё и День русского языка.