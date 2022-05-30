Юный патриот и настоящий защитник - мурманчанин стал победителем Всероссийского конкурса

Идея экстремального шоу «Защитники» раскрыть через испытания самые сильные стороны ребят, их лидерские качества. И это не удивительно, ведь организаторами проекта выступают «Юнармия» и Российское движение школьников. Для участия во втором сезоне поступило более тысячи заявок, из них отобрали только 16, а победителями программы стали двое. Один из них – ученик гимназии №1 Мурманска Илья Коробицын.

Идея экстремального шоу «Защитники» раскрыть через испытания самые сильные стороны ребят, их лидерские качества. И это не удивительно, ведь организаторами проекта выступают «Юнармия» и Российское движение школьников. Для участия во втором сезоне поступило более тысячи заявок, из них отобрали только 16, а победителями программы стали двое. Один из них – ученик гимназии №1 Мурманска Илья Коробицын.

Илья Коробицын, ученик Гимназии №1: «У нас было множество испытаний, в том числе задачи на выявление фейковых новостей, знание истории нашей страны и на нашу подготовку».

Помогает Илье и «президентский» опыт. На одной из лекций в рамках проекта участникам шоу рассказывали о тонкостях управления государством, геополитики и взаимоотношении с соседними государствами. Такие знания, как и призовое место, придают Илье уверенности в себе.

Илья Коробицын, ученик Гимназии №1: «Проект дал незабываемые эмоции, он помогает мне даже сейчас по учебе идти. Потому что, если я подаю документы в институты, всем очень нравится уровень всероссийского конкурса. Сразу некоторые институты дают плюс баллы и берут с большим удовольствием. Проект на самом деле очень сильно мне помог».

Предложил Илье почувствовать и помог подготовиться к конкурсному отбору наставник и педагог по воспитательной работе Сергей Ковалев.

Сергей Ковалев, педагог-организатор центра образования «Лапландия»: «Не побоюсь этого слова, но за прошедшее время это наилучший наш воспитанник. В нашем секторе за семь лет он у нас семь лет занимается с 2015 года, а в гимназии он заслужил уважение своими действиями, своими успехами».

Вся гимназия держала кулачки за Илью и с нетерпением ждала его возвращения с кубком.

Ирина Бондаренко, заместитель директора по воспитательной работе Гимназии №1: «Осенью 2021 года мы стали первичным отделением российского движения школьников и это было практические первое мероприятие, в котором мы попробовали свои силы. И первый блин здесь не то, что не получился комом, здесь успех был просто колоссальным. Наш ребёнок на всероссийском уровне представил честь нашего региона, представил её достойно. Мы были очень рады. Это очень большое достижение для нас».

Посмотреть выпуски шоу с участием Ильи Коробицына можно на официальном сайте РДШ и «Юнармии».